Miro Haček: Tretjo zmago je SDS podarila koalicija

»Predlagatelji so dosegli trikratno zmago. Prva je bila to, da jim je uspelo prepričati 92 odstotkov ljudi, ki so prišli na referendum, da so glasovali proti. Tako zelo visokega plebiscitarnega odstotka najbrž nihče ni pričakoval. Druga zmaga je, da jim je uspelo doseči kvorum, in to ne za par glasov, ampak so ga krepko presegli. Tretjo, najbolj sladko zmago pa jim je podarila vladajoča koalicija, z izjemo SD,« je izid referenduma komentiral politolog Miro Haček.

»SDS je stranka, ki se ji je pri nas najbolj pogosto očitalo precej nedemokratične pristope. Trenutna koalicija je mandat dobila ravno na podlagi obljub, da bodo odpravili določene nedemokratične postopke. S pozivanjem na neudeležbo so sami pokazali, da so enaki ali pa še hujši. To je bila poteza, ki je bila v politični strategiji največja neumnost. Pravilna bi bila, da bi pozvali volivce na referendum in se zavedali, da se v politiki kdaj tudi kakšno stvar izgubi in da to ni neka blazna katastrofa. Bolj bi se jim izplačalo izgubiti na tak način in minimalizirati to izgubo. Zdaj pa so dali SDS orodje, da jih bo mirne duše opominjal na nedemokratičnost,« je opozoril Haček.

Kakih posebnih političnih posledic vseeno ne pričakuje, vsaj ne na kratki rok. »Zakon je bil pač zavrnjen, vsebinsko gledano gre za minorno zadevo, v tem pogledu se za vlado ne bo kaj dosti spremenilo. Se bodo pa najbrž vendarle morali zavedati, da se je ta samozavest, ki so jo kazali zadnje tedne, mogoče malo zamajala in da bo najbrž potreben kakšen razmislek, kako naprej do konca mandata. Mogoče celo o predčasnih volitvah. S tem, da bi šli hitro na volitve, bi različnim novim silam, ki se pojavljajo, denimo Vladimirju Prebiliču, Anžetu Logarju in podobnim, močno otežili pot do dobrega rezultata,« meni politolog.

Na glasovanju se je tudi pokazalo, da občutek, da koalicija še vedno obvladuje slovenski politični in medijski prostor, ne drži. »Razumevanje politike, ki se ga poslužujejo v Gibanju Svoboda, deloma v Levici, manj pa v SD, je v osnovi zgrešeno. Tako kot oni razumejo politiko, vodi k neizogibnemu porazu na naslednjih parlamentarnih volitvah. Ne mislim nujno, da s strani SDS, ampak tudi morebitnih izzivalcev na sredini političnega prostora. To je premislek, ki ga bo morala koalicija opraviti,« je prepričan politolog, ki pa je pohvalil SD, »ki je tokrat ubrala strateško gledano modro potezo, in to zato, ker so oni pač zgrajena, tradicionalna in resna stranka; razumejo politiko in da ne moreš pozivati ljudi, naj se ne udeležujejo demokratičnega orodja, kot je referendum«.

Po njegovem mnenju bo zelo verjetno nekdo »grešni kozel«, in da to najbrž ne bo tisti, ki je zasnoval strategijo bojkota. »Lahko da bodo prst uperili na kulturno ministrico. Golobu to ne bi škodilo, saj bi imel še vedno večino v državnem zboru in bi se pred volitvami pozicioniral bolj na sredini,« razmišlja Miro Haček.