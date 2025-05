Nova Slovenija se spopada s kavljem 22

V nadaljevanju preberite:

Prvak SDS Janez Janša, ki bo v soboto potrjen kot vodja dominantne stranke desnice za nov štiriletni mandat, je v svoje vrste povabil člane Nove Slovenije, pri čemer ostaja nerešeno vprašanje, s kom na čelu bodo šli v jesenski predvolilni boj. Poslanci NSi in Demokratov, ki lahko vlagajo interpelacije brez SDS, so to storili v primeru ministrice za kulturo Aste Vrečko.

Dan po zmagoslavju stranke SDS na referendumu o izrednih pokojninah za umetnike je predsednik NSi Matej Tonin ponovil stališče stranke, da ne bo vstopila v vlado, ki jo bo vodil Janez Janša. Ta se je v svojem slogu odzval s povabilom članom NSi, da se pridružijo stranki SDS. »Pridružite se stotinam, ki so to že naredili v zadnjem letu,« je zapisal na svojem priljubljenem družbenem omrežju, zraven pa objavil pristopno izjavo k SDS.

»Ko NSi pravi, da ne bo šla več v vlado, ki bi jo vodil Janez Janša, pravzaprav pravi, da v desno vlado ne bi vstopila. To pa pri bazi NSi sproža miselno neskladje, ki ga lahko rešijo z odločitvijo: ali NSi ali desna vlada na čelu s SDS. To je pravilno spoznal Janša in članom NSi ponudil natančno takšno izbiro,« pojasnjuje profesor na FDV in partner v družbi Herman & partnerji dr. Dejan Verčič.