Janković: Pisma, ki sem ga poslal Vučiću, iz principa ne bom pokazal

Zoran Janković je gostoval v oddaji 24ur zvečer, kjer je odgovoril na nekaj vprašanj o morebitni kandidaturi za premiera srbske vlade, o podpori Vučiću ter o pismu, ki ga je župan Ljubljane poslal predsedniku Srbije in v katerem mu je izrazil priznanje za vse, kar je storil za razvoj in stabilnost države, ter mu ponudil brezpogojno pomoč.

Se je Janković dogovoril z Aleksandrom Vučićem, da bo njune pogovore o tem, da bi aktualni župan Ljubljane prevzel premiersko mesto v Srbiji, sporočil javnosti ali je Vučić to storil na svojo pobudo? »To je sam naredil, brez dogovora,« je komentiral Janković. Dodaja, da srbskega državljanstva nima, a bi ga lahko dobil, ker je rojen v srbski vasi Saraorci.

Novica, da ima župan glavnega mesta Slovenije ponudbo, da prevzame mesto predsednika vlade Srbije v časih največjih protestov, nakazuje, da je Janković domnevno precej vpet v trenutno srbsko vladajočo politiko pod vodstvom predsednika vlade Vučića. »Treba je točno pogledati, kaj je on (Aleksander Vučić) izjavil. Dejal je, da bi v prihodnosti to lahko bila možnost, da bi jaz šel z njim na volitve. Ne samo, da ga podprem, ampak, da grem na volitve,« je povedal Janković.

Srbski premier Vučić je na novinarski konferenci v nedeljo zvečer napovedal, da bi Janković lahko v prihodnosti aktivno sodeloval v srbski politiki, na kar je ljubljanski župan odgovoril, da je »župan Ljubljane, da ima rad Ljubljano in da bo mandat oddelal do konca«.

Zoran Janković, župan Ljubljane, in Aleksandar Vučić, srbski predsednik. FOTO: Instagram profil Zorana Jankovića

»Kakorkoli obrnem, pa je to izkaz izjemnega spoštovanja do mojega dela,« je še dodal Janković.

Jankovića so v oddaji opozorili tudi na to, da je v nestabilnih časih velikokrat v stiku z Miloradom Dodikom, ljubljanski župan pa je na to odgovoril: »Ves čas zagovarjam mir in pogovore, vsem rečem, naj se pogovorijo. Ne glede na to, s kom se družim, vse pozivam k miru.«

Voditelj oddaje je poudaril, da se zaradi ponujenega mesta na čelu srbske politike porajajo vprašanja, ali Janković v Sloveniji ščiti slovenske ali srbske interese, ljubljanski župan pa očitke hitro zavrže: »To je neumestno, saj ves čas poudarjam, da delam za Ljubljano. A vam ni dovolj izvedenih 2400 projektov? To bo ostalo tudi takrat, ko mene ne bo.«

Srbski študenti so na oblasti naslovili še eno, šesto zahtevo. Nanaša se na nedavni obisk srbskega predsednika Aleksandra Vučića v beograjskem univerzitetnem kliničnem centru, kjer se je fotografiral ob poškodovanih v požaru v makedonskih Kočanih. Študenti zato zahtevajo razrešitev vodstva UKC. STA

Jankovića vprašajo, zakaj kljub temu, da se nanj vrši pritisk, ne pokaže pisma podpore, ki ga je poslal? »Pismo je šlo v Srbijo brez žiga Mestne občine Ljubljana in ga iz principa ne bom pokazal. Opozicija ima sicer pravico, da dela, kar želi, kar pa se tiče zahtev, je to čisto politikanstvo. /.../ Vsako leto je v poročilu objavljena vsaka moja pot in je vse pojasnjeno, kje sem bil. Tisti, ki jih to zanima, lahko počakajo na poročilo, sam pa še nikoli nisem zanikal svojih poti,« doda.

»To, kar je Vučić povedal, je njegova odločitev. Jaz sem to videl včeraj zvečer, ne vem pa, ali mi je s tem karkoli naredil. Jaz te njegove izjave ne morem zanikati, moja zgodba pa je trenutno v Ljubljani. Sem župan Ljubljane in bom to ostal do takrat, ko mi mandat poteče. Počakajte do 9. maja 2026 in boste izvedeli, kaj se bo zgodilo potem,« sklene Janković.