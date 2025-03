Letel v Srbijo in Izrael v posmeh tiralici

V nadaljevanju preberite:

Ugibanjem, kako bo obsodba na enoletno zaporno kazen in šestletno prepoved političnega udejstvovanja vplivala na politično kariero predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, ni konca. Medtem ko javnost ugiba, ali in kdo si bo sploh upal zapreti Dodika, ta neovirano leti s predsedniškim letalom preko meja balkanskih držav v iskanju mednarodne podpore.

Pred mesecem dni je Sodišče Bosne in Hercegovine pravnomočno obsodilo predsednika Republike Srbske (RS) Milorada Dodika na eno leto zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi kaznivega dejanja neizvrševanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Namesto v zapor, je Dodik raje odletel k prijatellju in zavezniku Aleksandru Vučiću v Beograd, od tam pa danes še v Izrael.