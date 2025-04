Srbija z Vučićem je največji dejavnik nestabilnosti v regiji

V nadaljevanju preberite:

Obrambni minister Bosne in Hercegovine Zukan Helez pričakuje, da bodo državne policijske in varnostne agencije kmalu prijele na eno leto zapora obsojenega voditelja bosanskih Srbov Milorada Dodika in druge obsojene iz političnega vrha entitete Republike Srbske. Verjame tudi, da bodo protesti v Srbiji končali vladavino režima Aleksandra Vučića, kar bo po njegovem mnenju pospešilo evroatlantske integracije celotne regije.

Obrambni minister BiH Zukan Helez je »rdeč«, po političnem prepričanju socialdemokrat, prihaja pa iz Bugojna, od koder je tudi oče verjetno najvplivnejšega politika na Balkanu, srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Helez, ki je po končani Naravoslovno-matematični fakulteti Univerze v Sarajevu delal kot profesor v srednji šoli do začetka vojne v BiH, nato so ga vpoklicali, po vojni pa se je znašel v svetu politike, kjer ne beži pred konflikti. Z javno podporo srbskim študentom na protestih v Srbiji je Helez razjezil Vučića, ki ga je ozmerjal: »On je najbolj neumen med vsemi ministri na območju nekdanje Jugoslavije ... niti ni iz slabe družine, a on je izjema, dobro se pretepa po barih, pameti pa nima.«

V času, ko je lažje natančno napovedati vreme za en mesec vnaprej kot vedeti, kaj se bo v politiki zgodilo čez dva tedna, smo se s Helezom pogovarjali na daljavo.