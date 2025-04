Plešejo tako, kot Vučićevi igrajo, ker se izplača

V nadaljevanju preberite:

Srbski študentje, ki že mesece­ protestirajo proti stranpotem oblasti predsednika Aleksandra­ Vučića, zaman čakajo na podporo­ Berlina, Pariza, Bruslja ali ­Washingtona. Povsem otipljiv materialni interes zahodnih prestolnic tehta več kot pravna država v neki balkanski državi.

Manj jasno je, zakaj politiki iz Slovenije, ki so jih prav tako polna usta evropskih vrednot in pravne države, z besedami, (ne)dejanji in molkom podpirajo Vučića. Konkretnega materialnega interesa vsaj na prvi pogled ni videti, a zavezništvo z avtoritarnim balkanskim voditeljem jim doma ne koristi, torej je na mestu vprašanje, ali jim morda koristi kje drugje?