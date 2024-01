Janković: Nisem storil ničesar nezakonitega

Župan Ljubljane Zoran Janković je komentiral včerajšnje hišne preiskave. Kot je bilo znano, so kriminalisti na širšem območju Policijskih uprav (PU) Ljubljana, Celje, Kranj in Nova Gorica izvajali obširne operativne aktivnosti. Preiskujejo sume kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije. Hišne preiskave so včeraj opravili tudi na Mestni občini Ljubljana (Mol) in na domu župana.

Poudarja, da ni storil ničesar nezakonitega

»Začel bom s tem, da se medijem opravičim, da sem še vedno župan. Opravičujem se, da sem bil včeraj na bolniškem dopustu in nisem dajal izjav.« Dejal je, da mu ni jasno, zakaj je sploh omenjen kot stranski udeleženec v preiskavi. Povedal je, da je bila včeraj policija izjemno korektna, vse preiskave so bile strokovne, pripomb nima. »Problem je, da poskušam najmlajšim v družini, to je svojim vnukom dopovedati, zakaj sem imel hišno preiskavo. A, če sam tega ne razumem, potem jim težko razložim,« je dejal Janković. Rekel je, da ve, da ni storil ničesar nezakonitega. Poudaril je, da vedno hodi na sodišče, da ima dovolj velik poštni nabiralnik in poudaril, da ni prvorazredni državljan, kot mu večkrat očitajo.

Janković je dejal, da je ponosen na direktorje svojih holdingov, imajo oblikovano skupino in da soglaša s tem, kar so naredili. »Glede sponzorskih sredstev: ko sem bil v Mercatorju, smo bili sponzorji vsem, čeprav kot navijač Olimpije, tudi sponzor Mariboru. Tukaj bom izvedel samoovadbo: pred enim tednom sem imel na obisku Boscarola, ki je predstavil svoj projekt na Žitu. Rekel sem mu, da kupi sebi stanovanje in da je dal občini Ajdovščini toliko denarja, da pričakujem, da bo donator in sponzor ljubljanske sociale, športa in kulture.«

Glede podkupnine na C0 je dejal, da je dejstvo, da je šla po njegovem klicu hčera direktorja v živalski vrt na pogovor in so jo vzeli. Prek študentske napotnice je delala dva meseca. Take prošnje za pogovor naredi mesečno tridesetkrat, vsakdo, ki pride na dan odprtih vrat, dobi odgovor, je poudaril Janković. »V procesu sem, ker očitno dobro vodim občinsko upravo.« Pojavljam se kot 49. med preiskanimi, z nobenim gradbenim dovoljenjem nimam nič. »Zakaj sem notri? Ker sta se dva deležnika pogovarjala o meni, pa sem bil omenjen o pogovoru.«

Rekel je, da mu od doma niso vzeli ničesar z izjemo telefona, odvetniku pa je dal pooblastilo podžupanu, z njim so prišli v pisarno, pregledali mizo, vzeli so mu čestitki. Vse, kar so potrebovali, bi s kratkim dopisom dobili brez problemov, je dejal Janković. MOL ničesar ne skriva. »Sam sem želel vse javno dati na spletno stran, a mi je odvetnik to odvestoval,« je dejal Janković.

Kot je včeraj dejal že njegov odvetnik, pa se mu zdi to, da se je zanimal za gradbeno dovoljenje za kanal C0, povsem normalna naloga za župana.

Kaj mu očitajo

Županu očitajo napeljevanje k zlorabi položaja zaradi podpisa dveh sponzorskih pogodb z nogometnim klubom. Hišna preiskava je potekala tudi na sedežu Energetike Ljubljana, v prostorih Voka Snaga, na sedežu NK Olimpija in ljubljanski upravni enoti, kjer naj bi pod drobnogled vzeli gradbeno dovoljenje za luksuzno stanovanjsko sosesko center Bellevue. Preiskava pa je usmerjena tudi v kanal CO.

Odvetnik ljubljanskega župana Janez Koščak je za medije povedal, da Jankoviću očitajo napeljevanje k zlorabi položaja zaradi podpisa dveh sponzorskih pogodb z nogometnim klubom. Katerim in za katere sponzorske pogodbe gre, Koščak ni želel komentirati. Dodal je, da so policisti iz županove pisarne danes odnesli tri liste, njegov urnik in dve rojstnodnevni čestitki.

Koščak je potrdil, da policija preiskuje tudi gradnjo povezovalnega kanala C0. »Očitek je, da se je župan zanimal, kaj je z gradbenim dovoljenjem. Mislim, da je osnovna naloga župana, da ugotovi, v kateri fazi je izdaja gradbenega dovoljenja,« je komentiral Koščak.

Odvetnik je dejal, da kriminalisti opravljajo 58 hišnih preiskav. Po njegovih besedah je Janković eden od 21 osumljencev, kazensko ovadbo pa je podal državni organ v času prejšnje vlade. »Pričakujem, da bo tožilstvo po končanem predkazenskem postopku zavrglo kazensko ovadbo zoper župana in da ne bo kazenskega postopka,« je včeraj dejal Koščak. Dodal je, da se nadaljuje zgodba, ki jo je začela vlada Janeza Janše, državni organ pod njegovo vlado je namreč podal neko kazensko ovadbo. Ta je obsežna, saj ima odredba kar 250 strani.