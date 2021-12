Zaradi preiskav negotova Jankovićeva kandidatura na lokalnih volitvah

»Postopki na sodišču v zvezi s prodajo delnic Mercatorja in Stožic se odvijajo zelo hitro. Od 4. januarja bom vsak teden na sodišču. Zaradi tega (današnjega) primera pa se sprašujem, ali res hočem žrtvovati družino in sodelavce. To je moj edini pomislek.« Tako je Zoran Janković po hišnih preiskavah odgovoril na vprašanje, ali se je morda že odločil za kandidaturo na županskih volitvah prihodnjo jesen. »Odredba za hišno preiskavo na okoli 120 straneh se ne nanaša na Zorana Jankovića ali MOL. Preiskuje se zloraba položaja v zasebni družbi in domnevno pranje denarja iz te družbe,« je pojasnil Janez Koščak, županov odvetnik.

Župan Janković, ki že dober mesec o aktualnih dogodkih vsak teden skliče novinarsko konferenco, je tokrat, razumljivo, namenil največ pozornosti današnjim hišnim preiskavam nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) pri članih njegove družine. Pojasnil je, da so bili kriminalisti, ki so se na njegovem domu oglasili zgodaj zjutraj, zelo korektni, iskali so posamezne račune njegove soproge Mije Janković.

»Zame je bilo presenečenje, da tokrat niso potrebovali mene,« je dejal župan in dodal, da so med drugim preiskali ženin butik, kriminalistične preiskave so bile tudi na domu Damijana Jankovića in njegove partnerice Ursule Gavish. Preiskave so potekale še na sedežu družbe Electa, med preiskovanci naj bi bila tudi podjetnika Gregor Marolt in Jan Bec.

Po županovih besedah bo občina najemnikom gostinskih hišic na prazničnem sejmu zaradi prepovedi obratovanja že plačano najmenino tudi vrnila.FOTO: Arhiv Dela

Župan se je hkrati vprašal, zakaj preiskovalci, ki so odnesli 32 plačanih računov in telefon, teh računov niso iskali na banki ali v podjetju. »Žal mi je žene in otrok, za vse to pa obtožujem Janeza Janšo. Če bo predsednik vlade, s katerim že dolgo nisva v dobrih odnosih, rekel, da o tem ni nič vedel, potem ga nič ne obveščajo,« je bil kritičen Janković. Hkrati je spomnil, da so v medijih že nekaj časa napovedovali hišne preiskave.

Tako so na portalu Necenzurirano.si v začetku tedna pisali, da naj bi se pred volitvami začeli obračuni s političnimi nasprotniki vladajoče stranke. Te naj bi izvedli s hišnimi preiskavami, med njimi naj bi bil tudi ljubljanski župan. Obiski na domu so po Jankovićevem mnenju odveč, povzel pa je besede svojega odvetnika Janeza Koščaka, češ da se je očitno že začela predvolilna kampanja. »Trdim, da je to, kar piše v obtožnici, prazno in iz tega ne bo nič,« je poudaril Janković.

NPU: Na nas politika ni vplivala

Po besedah Draga Menegalije, tiskovnega predstavnika policije, so preiskave del dve leti trajajočega predkazenskega postopka, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo. Preiskovalci NPU so opravili enajst hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na območju Ljubljane zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kaznivih dejanj je osumljenih petih fizičnih oseb, nobenemu pa ni bila odvzeta prostost. Pri hišnih preiskavah je sodelovalo 34 preiskovalcev, ki obravnavajo sum kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti proti dvema fizičnima osebama.

»Sum se nanaša na oškodovanje gospodarske družbe, ki sta jo fizični osebi obvladovali prek lastništva poslovnih deležev in poslovodnih funkcij. Z različnimi finančnimi transakcijami iz oškodovane družbe v novoustanovljeno in drugo družbo, ki ju je obvladoval eden od osumljencev, je bila pridobljena premoženjska korist v višini 1.240.000 evrov. Kasneje so bila opravljena nakazila iz teh dveh družb v višini 1.040.000 evrov, in sicer več drugim pravnim in fizičnim osebam, ki so denarna sredstva dvigovale v gotovini,« so pojasnili na policiji.

Petra Grah Lazar, direktorica NPU, je ob tem izjavila: »Odločno zavračamo očitke, da je na nas vplivala politika, saj predkazenski postopek poteka od leta 2019. Od takrat se zbirajo obvestila, pregleduje se dokumentacija, predkazenske postopke pa usmerja specializirano državno tožilstvo.«

O silvestrovanju in najemnikih hišic

Župan je odgovarjal tudi na vprašanja, povezana z morebitnim silvestrovanjem na Kongresnem trgu. Pojasnil je, da so dogodek že prijavili na ljubljanski upravni enoti, zdaj na MOL čakajo na odgovor. Na NIJZ so naslovili vprašanje, ali lahko organizirajo silvestrovanje na prostem, če obiskovalci izpolnjujejo pogoj PC. Tudi tega odgovora na magistratu še nimajo.

O zaprtih gostinskih sejemskih hišicah, ki zaradi vladnega odloka ne smejo obratovati, je Janković pojasnil, da so najemniki že plačali 30 odstotkov najemnine, vendar jim bo občina zaradi prepovedi obratovanja denar vrnila. Prav tako bo, kot je zatrdil župan, v Ljubljani na silvestrski večer ognjemet, ki bo ekološki in bo občino stal okoli 4000 evrov.