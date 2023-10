Finančni minister bi dodatno obdavčil gospodarstvo

V nadaljevanju preberite:

Pri iskanju virov za financiranje obnove in razvoja je ministrstvo za finance na mizo prineslo tudi predlog o zvišanju davka na dohodek pravnih oseb. V prvem letu bi ga dvignili s sedanjih 19 na 21 odstotkov, smo izvedeli, leta 2025 pa naj bi se davčna stopnja povišala na 22, morda celo na 23 odstotkov.

Davek na dohodek pravnih oseb je bil do zdaj v preteklosti že večkrat spremenjen. Nekateri ministri in predsedniki vlade so ga nižali, spet drugi višali. Nazadnje ga je na sedanjih 19 odstotkov znižala tretja vlada Janeza Janše, ki je želela s to davčno razbremenitvijo dodatno spodbuditi okrevanje gospodarstva po epidemiji covida-19. Kako komentirajo idejo v gospodarstvu?