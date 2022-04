O odsotnem bogu, ki gre lahko v Kijev, ne pride pa na predvolilna soočenja

Televizijska soočenja vendarle nekaj dajejo, za uvod v pogovor o minulem ponedeljkovem predvolilnem soočenju meni Janez Markeš, ki skupaj z Alijem Žerdinom ugotavlja, da so tovrstna soočenja pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami relevantnejša na komercialni televiziji kot na nacionalki.

»Strankam oziroma njihovim predsednikom se splača potruditi, tudi zadnji vtisi lahko pripomorejo k rezultatu. Sam pri sebi sem se zalotil, da opazujem in poslušam argumente in to, s kakšnim žarom kdo stoji za njimi,« pove Markeš.

»Govoriš o predsednicah in predsednikih, vladajočo stranko pa še vedno predstavlja podpredsednica in poslanka evropskega parlamenta Romana Tomc. Je to za vladajočo stranko hendikep?« zanima Žerdina.

Taktika odsotnega boga

»Vladajoča stranka ima izjemno taktiko. Oziroma pustimo vladajočo stranko, ta ne obstaja, obstajata samo Janez Janša in njegov aparat. Postavi se v vlogo odsotnega boga, ki sedi na Olimpu. Delegirani so podbogovi, ki uprizarjajo in ovekovečujejo njegovo veličino. To je zelo dobra taktika. Uspeva še zlasti zato, ker veliki bog Zevs, veliki On, kaže svojo moč preko dnevne politike, preko stola, ki ga ni zasedel v demokratični maniri, ampak v percepciji carja. Zglede imamo zunaj, v Putiniu, Orbánu. Janša igra na novo stvarnost, na to, da je v Sloveniji prostor za carje, kralje, dinastične voditelje, ki se jim ni potrebno ukvarjati s tako nepomembnimi stvarmi, kot je nagovarjanje ljudi v predvolilnih kampanjah, v formatu, kot ga predvideva ustava. Ljudi lahko prepričuje v drugih formatih, kot sta Twitter ali Facebook. Na kar so že alergični v Evropski uniji, ker čuti potrebo, da najavlja tudi prihodnje poteze Evropske komisije.«

»Ta poteza se mi je zdela zanimiva. Da predsednik slovenske vlade sporoča, da na pot proti Kijevu odhaja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V smislu ... Bil sem prvi v Kijevu, zato imam pravico, da najavim naslednjega, ki se bo podal na podobno pot,« doda Žerdin.

»Ureja svet. Ima to predpravico. V sami predvolilni kampanji ga pa ni. Gre v Kijev, ne gre pa na soočenje,« meniMarkeš.

»Je to dvorezen meč?« nadaljuje Žerdin.

»Mislim, da je to zelo uspešna taktika. Dohaja jo lahko samo Golob, ki je kategorično napovedal, da se nastopov na nacionalni televiziji ne bo udeležil. Ta odsotnost je še večja, kot bi bila prisotnost, če bi tam bil. Tam bi ga relativizirali, zalili z malinovcem in razredčili. Tako pa deluje. Na komercialnih televizijah pa se mora pojavljati. Na zadnjem soočenju je bil zelo uspešen, verjetno najboljši. Zelo dober vtis je name naredil tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, če govorim striktno o načinu nastopanja. Daleč najbolj aroganten in nasilen nastop pa je imela Tomčeva. Ne morem se načuditi, kako se množijo ljudje, ki nimajo nikakršnega sramu, nikakršne vesti, če lažejo, nikakršne spodobnosti.«