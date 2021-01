Janša: Omejevanje gibanja na okolico doma za zdaj ni potrebno

Janša: Gospod Kacin je logistično vrhunski organizator

Za Janšo kadrovski problem v zdravstvu posledica napačnega plačnega sistema

Premier, ki opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje, je za Planet TV povedal, da bi bilo popolno zaprtje države z omejevanjem gibanja na le okolico doma drastičen ukrep, za zdaj pa kaže, da ne bo potreben. Ob očitkih iz konstruktivne nezaupnice o neuspešnem spopadanju z epidemijo pa je stranki Desus sporočil: »Poglejte se v ogledalu.«Janša je povedal, da računajo, da bo mogoče tudi februarski val epidemije zdržati brez dodatnega zaostrovanja ukrepov v smeri še večnega omejevanja gibanja oziroma popolnega zaprtja države, kot ga že predlagajo nekateri. Pozval pa je k spoštovanju obstoječih ukrepov.Ob tem je med drugim ocenil, da se kažejo pozitivni znaki odločitve za množično hitro testiranje pred prazniki. Pa tudi učinki cepljenja se počasi kažejo, tudi pri zdravstvenem kadru. Ko bodo cepljeni dobili še drugi odmerek, upa, da v zdravstvu ne bo več tako drastično manjkalo ljudi, saj ne bo več bolniških odsotnosti zaradi okužb med zdravstvenim osebjem.Cepljenje prebivalstva bo sicer tudi logistični zalogaj, koordinacijo tega dela pa bo prevzel Jelko Kacin. »Potrebujemo logistično vrhunskega organizatorja. Gospodje tak,« je med drugim ocenil Janša in zanikal, da bi bile Kacinove nove naloge povezane s kritiko njegovih nastopov v javnosti v funkciji vladnega govorca za covid-19. »Prihajale so pritožbe po novinarskih konferencah zaradi kakega stavka. Bilo pa je desetkrat več pohval,« je Janša dejal o Kacinovih nastopih.V petek je 42 poslancev vložilo predlog za konstruktivno nezaupnico s predlogom, naj predsednik vlade postane prvak Desusa. Janši med drugim očitajo neuspešno spopadanje z epidemijo covida-19. »Ne vidim nobenih dejstev,« je dejal o očitkih in dodal, da se pod besedilo »podpisujejo tudi poslanci stranke, ki je imela ministra za zdravje«. Zato jim sporoča: »Poglejte se v ogledalu.«Erjavca pa je označil za »politika, ki je na volitvah dobil manj kot 400 glasov in zbira podpise pod nek tekst, kjer druge uči demokracije«. »Naj gre v svoj volilni okraj in najprej prepriča svoje volivce,« je navedel Janša.Dodaja, da bi bila »velika ironija, da tisti, ki v letu in pol mandata niso spravili skupaj niti za en protikoronski paket ukrepov po teži, potem zapravili še 12 milijard evropskega denarja za razne študije in različne klientelistične vire financiranja, kar je pravzaprav edini program nekaterih strank na levici«.Spregovoril je tudi o reformi plačnega sistema v javnem sektorju in ponovil, da bi administrativni del ostal notri, izvzeli pa bi specifične dele, kot so policija, vojska in zdravstvo. Da je ta na teh segmentih že zdavnaj razpadel, po njegovi oceni kažejo anomalije, zaradi katerih je po njegovih besedah tudi »takšno razburjenje« ob objavi policijskih plač. Pa tudi kadrovski problem v zdravstvu je »v veliki meri posledica napačnega plačnega sistema«.