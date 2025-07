Janša, vila Zlatorog in Brdo: Sodišče in KPK Hribarja razbremenilo očitkov

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila ponovljeni postopek zoper nekdanjega direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo) mag. Marjana Hribarja in odločila, da kršitve integritete ni bilo. Postopek, ki je bil sprva zaključen z ugotovitvijo kršitve, so po sodni odločbi obnovili, tokrat pa ga je komisija ustavila, ker na novo ugotovljena dejstva niso več potrjevala prvotnih sumov.

Postopek je bil uveden na podlagi prijave iz leta 2021, ki se je nanašala na oddajo protokolarnega objekta Vila Zlatorog v času mandata predsednika vlade Janeza Janše med letoma 2020 in 2021. V prvotnem postopku je KPK januarja 2024 ugotovila, da je takratni direktor JGZ Brdo kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), med drugim s tem, da naj bi javnosti in komisiji posredoval zavajajoče informacije glede tržno naravnanih pogojev najema.

KPK je takrat izpostavila, da Hribar ni izkazal objektivne in nepristranske obravnave pri sklepanju najemne pogodbe ter da je javnosti navajal netočne podatke o višini najemnine in načinu oblikovanja cene, zaradi česar naj bi bila kršena dolžnost spoštovanja integritete javnega funkcionarja.

Kaj naj bi bilo sporno?

Janša pri zasebnem najemu Vile Zlatorog sicer ni nastopal v funkciji predsednika vlade, ampak je vilo najel kot zasebni uporabnik. Kot je ugotovila KPK, dostopa do sicer tudi protokolarnega objekta ni imel izključno on, ampak se ta oddaja na trgu v skladu s sprejetim tržnim cenikom. Za storitve je tudi plačal.

V postopku je KPK ugotovila, da je Hribar uradnima osebama KPK zatrdil, da v primeru najema Vile Zlatorog Janezu Janši v letu 2021 ni dal popusta. To se menda ni ujemalo z dejstvi oziroma resničnim stanjem.

KPK je v novem postopku ugotovila, da Hribar ni zavajal Komisije ali javnosti, ter zaključila, da dejanska kršitev integritete ni podana.FOTO: Bogi Pretnar

Takrat komisiji kljub večkratnim zaprosilom ni konkretno pojasnil, v katerih kategorijah sob iz takrat veljavnega cenika so bili gostje nastanjeni. Prav tako je po besedah KPK podal zavajajoče pojasnilo o tem, zakaj JGZ Brdo v konkretnem primeru posameznih nočitev ni obračunal po takrat veljavnih cenah glede na kategorijo sob, v katerih so bili gostje nastanjeni. S tem je oviral komisijo pri opravljanju njenih zakonskih nalog, so tisti čas zapisali v KPK.

Sodna presoja

Čeprav Hribar takrat ni pravočasno vložila tožbe, je februarja 2024 vložil upravni spor. Upravno sodišče je tožbo sprejelo, saj je ugotovilo, da vročitev odločbe Pošte Slovenije ni bila pravilno izvedena. S sodbo iz novembra 2024 je sodišče ugodilo tožbi, odpravilo odločbo KPK in zadevo vrnilo v ponovni postopek.

V novem postopku je komisija upoštevala dodatna pojasnila, ki jih je Hribar predložil šele med sodnim postopkom in ki jih je sodišče že ocenilo kot relevantna. KPK je ocenila, da z njimi Hribar ni zavajal Komisije ali javnosti, ter zaključila, da dejanska kršitev integritete ni podana.

Na tej podlagi je KPK postopek ustavila in o tem obvestila Hribarja. Javnost je Komisija z današnjim dnem tudi uradno seznanila z ustavitvijo primera, so sporoči v izjavi za javnost.