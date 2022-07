Janševa vlada ni podlegla poljskim orožarskim lobistom

V nadaljevanju preberite:

Poročali smo, da so nam viri potrdili, da potekajo pogovori o možnosti nakupa poljskih osemkolesnikov KTO rosomak namesto 45 nemških osemkolesnikov boxer, za katere je nekdanji minister za obrambo Matej Tonin pogodbo sklenil še po parlamentarnih volitvah. Na vladi in obrambnem ministrstvu so skopi z informacijami o pogajanjih s Poljaki, vendar teh ne zanikajo.

»Trenutno na ministrstvu za obrambo poteka izredni notranjerevizijski pregled smotrnosti, kompleksnosti in celovitosti nabave bojnih kolesnih vozil 8x8 za potrebe Slovenske vojske. Ko bo revizija nakupa končana, bomo podrobnosti javno predstavili, prav tako morebitne druge možnosti,« so nam iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba odgovorili na vprašanje, kaj pomeni Golobova izjava v torek v Berlinu na obisku pri nemškem kanclerju Olafu Scholzu, da vlada preučuje različne možnosti, če bo revizija nakupa boxerjev pokazala, da je ta nakup za Slovenijo neustrezen.