Prva plača za javni sektor po največji spremembi plačnega sistema v 15 letih

Zaposleni v javnem sektorju bodo ta teden dobili prvo plačo po tem, ko so uveljavili nov plačni sistem. V zdravstvu in šolstvu bodo januarske plače dobili danes, preostali večinoma 14. februarja. Najnižja osnovna plača v javnem sektorju v letošnjemu letu znaša 1291,52 evra bruto.

V prenovljenem plačnem sistemu namreč velja, da nihče ne sme imeti osnovne plače nižje od minimalne. Ker se je ta v letošnjem letu dvignila na 1277,72 evra bruto, se je plača javnih uslužbencev, ki so na novi plačni lestvici najnižje, določila v vrednosti prvega plačnega razreda, ki je nad minimalno plačo.

Sicer pa plačni dvigi v javnem sektorju niso enaki za vse. Javni uslužbenci, pri katerih povišanje ne presega sto evrov bruto, so s 1. januarjem pridobili višjo plačo v celoti. Preostalim se s tokratnim izplačilom plače povišujejo za najmanj sto evrov bruto oz. 12 odstotkov predvidenega povišanja. Zaposleni s predvidenim povišanjem za več kot 420 evrov bruto bodo višje plače v celoti dosegli v skupno šestih obrokih do leta 2028, preostali prej.

Na ministrstvu za javno upravo poudarjajo, da gre za največjo spremembo plačnega sistema v zadnjih 15 letih. Obsežne spremembe pa so plod intenzivnih pogajanj in skupnega dogovora med vlado in sindikati. Ob izplačilu prvih plač po uveljavitvi plačne reforme na ministrstvu danes pripravljajo tudi novinarsko konferenco.