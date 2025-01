Uradniki od doma, državljani pa v čakalne vrste

V nadaljevanju preberite:

Te dni mineva leto dni od začetka najbolj množične stavke uradnikov v zgodovini države. Zaradi neurejenih plačnih razmer, kadrovske podhranjenosti in povečanega števila nerešenih zadev je konec januarja lani stavkalo več kot 85 odstotkov zaposlenih na kar 41 upravnih enotah (UE) od Ljubljane do Murske Sobote. Kaj se je po letu dni spremenilo, je nerešenih zadev manj? In zakaj nekateri uradniki delajo od doma, medtem ko se morajo državljani predhodno naročati za termin obiska na upravni enoti?