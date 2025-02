Dvig plač bo zvišal tudi položnice

V nadaljevanju preberite:

Ta mesec bo približno 190.000 zaposlenih v javnem sektorju prejelo višje plače, kot so jih decembra s prvo tranšo plačne reforme, ki se bo postopno uveljavljala do leta 2028. Prevedba na novi sistem je kompleksna, uslužbenci so različno zadovoljni s tem, kako se bo jim bo izboljšal materialni položaj.

Predvsem pri tistih službah, zavodih in ustanovah, ki niso neposredni proračunski porabniki, je kar veliko vprašanj v zvezi z zagotavljanjem sredstev, del zvišanj plač pa bo gotovo vplival na višje zneske na položnicah.

Javnim uslužbencem se bodo, po napovedih ministrstva za javno upravo, do januarja leta 2028 plače zvišale v povprečju za 19 odstotkov oziroma nominalno 380 evrov (pri tem niso upoštevani funkcionarji in direktorji). Z januarsko plačo, ki se izplačuje februarja, bodo uslužbenci prejeli prvi obrok, ki bo 12 odstotkov od skupnega nominalnega zneska dviga, ki jim ga je prinesla reforma, vendar ne manj kot sto evrov. Samo za ponazoritev: če se bo učitelju plača zvišala za skupno 466 evrov, bo ta mesec na račun dobil sto evrov več, kot je decembra, neki funkcionar, ki bo imel, na primer, na koncu 1800 evrov višji dohodek, pa bo prejel 216 evrov.