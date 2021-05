Je na obzorju nova dobaviteljska afera?

Kdo je poslal ponudbe:



- Alpine Trade iz Maribora – kot pišejo spletne Finance – se je to podjetje edino prijavilo na vseh šest sklopov in za dobavo celotne količine brizg in igel, to je skupaj 24 milijonov kosov. Njegova ponudba znaša 1,335 milijona evrov z DDV.



- Formadent iz Sežane se je prijavil na dva sklopa za dobavo šestih milijonov brizg in šestih milijonov igel. Družba je v lasti Edija Žiberne, v zadnjih treh letih je javnemu zdravstvu in sociali, največ pa UKC Maribor, prodala za 1,2 milijona evrov blaga. Pred kratkim so NIJZ prodali 500.000 brizg.



- Sanolabor iz Ljubljane (v lasti Salusa) je eden največjih dobaviteljev zdravstvu. Tokrat se je prijavil na le tri sklope in bi lahko zavodu v roku dobavil pet milijonov igel in le 400.000 brizg.



- Mivita iz Solkana se je prijavila na dva sklopa in bi lahko dobavila po 1,25 milijona igel in brizg. Družba je bila ustanovljena komaj decembra lani.

1,4

milijona ljudi naj bi cepili proti novemu koronavirusu , kupuje pa se več kot osemkrat več brizg in igel



V začetku februarja je gospodarski minister Zdravko Počivalšek za Delo zatrjeval , da Zavod za blagovne rezerve ne bo kupoval igel in brizg za množično cepljenje proti novemu koronavirusu. Kot smo pisali, je v internih krogih v zvezi s to morebitno nabavo tedaj govoril, da »gre osel samo enkrat na led«. Da pomoči države pri nabavi igel in brizg ne potrebujejo, so nam tedaj na primer zagotovili tudi v UKC in koprskem zdravstvenem domu.Ne glede na ministrova zatrjevanja se je zgodilo prav to – vlada je zavodu za blagovne rezerve naročila izpeljavo nabave – in to niti mesec dni od njegovih izjav, da pač ne bo tako.Vlada je sklep o dodatnih nalogah zavoda za blagovne rezerve sprejela 31. marca, tik pred prvomajskimi prazniki, 26. aprila pa je bilo objavljeno javno naročilo za kar 12 milijonov brizg in 12 milijonov igel. Ponudbe so odprli v začetku tega tedna, rok za izpolnitev pogodbe izbranega ponudnika pa je mesec dni.Zdravko Počivalšek se ni odzval na naše vprašanje, kaj se je spremenilo od njegove izjave, da zavod za blagovne rezerve tega nakupa ne bo izvedel.Vladni urad za komuniciranje smo prosili za obrazložitev vladnega sklepa o nakupu in rebalansu dela zavoda za blagovne rezerve. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.Časopis Finance pa je medtem že analiziral štiri ponudnike, ki so se odzvali na javni razpis. Kot pišejo spletne Finance, dvome vzbujajo tudi pogoji na razpisu in pregled ponudnikov, saj je vse količine v kratkem roku očitno zmožno ponuditi samo eno podjetje, ustanovljeno šele pred dobrim letom in brez izkušenj z dobavami zdravstvenega materiala.Še več, ko so s Financ družbi Alpine Trade pred nekaj dnevi poslali nekaj vprašanj in preverjali, kako se lahko na spletni strani hvalijo, da imajo kar 17 let izkušenj, 278 končanih projektov, več kot tisoč strank in 150 partnerjev po svetu, če je njihovo podjetje staro le dobro leto dni, so neverjetne številke s spletne strani podjetja čez noč izginile. Na pisna vprašanja jim niso odgovorili, po pisanju Financ pa se lastniki in direktor v preteklosti niso ravno proslavili.