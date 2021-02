Minister Počivalšek noče še enkrat na led

1,4

milijona ljudi naj bi cepili proti novemu koronavirusu

Priprave na množično cepljenje prebivalstva potekajo.

Zagotoviti bo treba tudi opremo, brizge in igle.

V zdravstvu opozarjajo na pomanjkanje kadrov.

»Zavod za blagovne rezerve ne bo kupoval igel in brizg, za to so odgovorni drugi.« Zdravko Počivalšek, gospodarski minister

V koprskem zdravstvenem domu so za cepljenje nabavili brizge, ki se običajno uporabljajo za sladkorne bolnike, ker je v njih lažje natančneje dozirati cepivo. FOTO: Blaž Samec



Napake iz prvega vala

Po strategiji tri faze

Strategija množičnega cepljenja prebivalstva, ki spada v pristojnost ministrstva za zdravje, predvideva, da v prvi fazi cepljenje poteka bolj centralizirano, cepilni centri pa naj bi bili organizirani praviloma v bolnišnicah in izjemoma v izbranih zdravstvenih domovih. V drugi fazi, ko bo predvidoma na voljo več cepiv in tudi opreme, se lahko število cepilnih centrov poveča na vse večje zdravstvene domove v posameznih regijah, pri čemer naj bi fleksibilnost zagotavljale tudi mobilne cepilne enote za cepljenje na terenu. V tretji fazi cepilni centri predvidoma ne bodo več potrebni.

, ki zdaj opravlja funkcijo državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, pristojnega za koordinacijo logističnega dela cepljenja proti covidu-19, za jutrišnjo sejo vlade predvidoma pripravlja novelirani logistični načrt izvedbe množičnega cepljenja. V okviru tega velikega zalogaja naj bi po Kacinovih besedah cepili okoli poldrugi milijon prebivalcev.Za izvedbo množičnega cepljenja je – poleg cepiva – treba zagotoviti tudi kadre in seveda opremo, torej tudi igle in brizge. Neuradno je slišati, da se je v vladnih krogih začela debata o nabavah te opreme. Na trgu je, po trditvah naših sogovornikov iz zdravstva, ne primanjkuje, razmere glede ponudbe in povpraševanja pa da se ne morejo primerjati s spomladanskim pomanjkanjem zaščitne opreme.Gospodarski ministermenda ni navdušen nad tem, da bi bil za to nalogo, kot ob pomladanskih urgentnih nabavah, odgovoren njegov resor, natančneje zavod za blagovne rezerve, ki spada pod njegovo pristojnost. Počivalšek je v debati o tem uporabil celo pregovor, češ da gre osel samo enkrat na led. »Zavod za blagovne rezerve ne bo kupoval igel in brizg, za to so odgovorni drugi,« poudarja gospodarski minister. Na vprašanje, ali je zaradi izkušnje s pomladanskimi nabavami zdaj še posebej previden, ni odgovoril.Neuradno je slišati, da bo vlada vendarle morala odločiti o tem, ali naj v okviru svojih zalog zavod za blagovne rezerve vzpostavi tudi zaloge igel in brizg, saj naj bi bile te v prihodnje potrebne tudi na dolgi rok. Zavod je sicer zadolžen za »zagotavljanje preskrbe z osnovnimi živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje ljudi, ter strateškimi surovinami in reprodukcijskimi materiali, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnje ali ki so posebnega pomena za obrambo države«. Način opravljanja dejavnosti oblikovanja in uporabe blagovnih rezerv določi vlada v petletnem programu.»Od države ne pričakujemo ničesar, razen da zagotovi cepivo. Igle in primerne brizge smo že in jih še bomo nabavili sami; če nam jih bo zagotovila, bomo zelo veseli. Moram pa opozoriti, da bodo resen problem pri množičnem cepljenju kadri. Teh primanjkuje že zdaj, naše osebje v covid ambulantah in na točkah za testiranje dela po 12 ur na dan in ne vem, koliko časa lahko še vzdrži, pa dodatnih nalog glede množičnega cepljenja niti še nimamo,« opozarja strokovna direktorica koprskega zdravstvenega doma. Tudi v ljubljanskem UKC, kjer cepijo le svoje zaposlene, nimajo težav pri nabavi igel in brizg.Nabave zaščitne in medicinske opreme v prvem valu epidemije so ministru Počivalšku prinesle interpelacijo, ki jo je junija lani uspešno prestal. V imenu njenih predlagateljev je poslanec LMŠtedaj med drugim očital, da je »vlada za naročila in nakupe opreme zadolžila strokovno povsem nepodkovani zavod za blagovne rezerve, domov na čakanje pa poslala ljudi, ki se že več desetletij ukvarjajo z javnim naročanjem specifične opreme za zdravstvo in ki vedo, kakšna oprema je ustrezna ter kakšne karakteristike mora imeti«.Nakupov se je z revizijo lotilo tudi računsko sodišče, v revidiranem obdobju je zavod sklenil 64 pogodb v skupni vrednosti 183,9 milijona evrov brez DDV. Računsko sodišče je presodilo, da vlada pri nabavah ni bila učinkovita. Med drugim je tudi priporočilo, da se »v sodelovanju z gospodarskim, obrambnim in zdravstvenim ministrstvom prouči, ali naj se potrebe po blagu (opremi), ki ga deležniki v izrednih okoliščinah nujno in nemudoma potrebujejo, načrtujejo v posebnem dokumentu, in ne v petletnem programu blagovnih rezerv, pri tem pa naj se prouči tudi, kateri deležnik naj bo zadolžen za vodenje take evidence«.