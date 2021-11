Je ogled filma doma, in ne v kinu, res kulturni zločin

V nadaljevanju preberite:

Globalna filmska industrija je leta 2020 zaradi epidemije covida-19 izgubila skoraj 30 milijard dolarjev, v ZDA je bilo izdanih za 66 odstotkov manj filmov kot leto prej, premiere so bile zamaknjene, snemati pa se je začela polovica manj filmov. A kratek oddih od dela je filmskim ustvarjalcem očitno dobro del, zdi se, da je bilo epidemičnih 20 mesecev izjemno ustvarjalnih, saj so filmski festivali, tisti, ki so že potekali, in tisti, ki še bodo, polni odlične vsebine, obiskovalci pa željni prihoda v kinodvorane. Čeprav so kinematografi ob začetku epidemije obveljali za ene od bolj rizičnih javnih prostorov, je praksa od maja naprej, ko so kinodvorane po Sloveniji odprle svoja vrata, pokazala, da tam okužb ni.