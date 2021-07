Jelinčič pred iranskimi prijatelji okrcal Janšo

V nadaljevanju preberite:

»Iran pričakuje vsaj pojasnilo, če že ne opravičilo, ter udeležbo slovenskega političnega vrha na prisegi predsednika Ebrahima Raisija, saj bi s tem Slovenija pokazala, da ji je mar in da si želi prijateljskih odnosov,« je po srečanju z iranskim veleposlanikom sporočil prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti ter po njegovem »sporne besede« premiera Janeza Janše na dogodku v organizaciji iranske diaspore, kjer je pozval k neodvisni preiskavi pokola 30.000 političnih zapornikov v Iranu leta 1988, pripisal napačnim informacijam.

Zaradi Janševih izjav je bila na pogovor poklicana slovenska veleposlanica, stališča pa so na Mladiki pojasnjevali tudi iranskemu veleposlaniku.

»Z državo, ki ima sedem tisoč let staro zgodovino, se lahko Slovenija fino omasti, kot pravijo na jugu. Ogromno možnosti je za gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje,« razloge za svoj angažma pojasnjuje Jelinčič, ki ima z vlado sklenjen sporazum o sodelovanju, a zatrjuje, da deluje kot opozicija. To je tudi njegov odgovor, kako bodo njegove pozive sprejeli v vladi, kjer na Iran gledajo drugače. »Znano je, da je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek za slovensko gospodarsko partnerico v tem delu sveta izbral prav državo Iran,« je izjave predsednika vlade o iranskem režimu nedavno pospremil direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije Ifimes dr.O slovenski udeležbi visokih predstavnikov, ki bi si jih Iran želel videti na prisegi predsednika, vlada menda še ni razpravljala. Na vprašanje, ali se bo Jelinčič slovesnosti udeležil sam kot predsednik parlamentarne skupine prijateljstva z Islamsko republiko Iran, pa pravi, da še ni dobil vabila – a so mu zagotovili, da ga bo: »Pri meni je vprašanje financ, pot tja in nazaj stane.«Prvak SNS je sicer član 33 parlamentarnih skupin prijateljstva – v polovici vseh obstoječih –, ki sodeč po opisu državnega zbora sodelujejo tudi s tujimi diplomatsko-konzularnimi predstavništvi in tako krepijo dialog in sodelovanje med državami. »Ločiti je treba vero in njeno zlorabo, ki se dogaja v Evropi,« pa Jelinčič odgovarja na vprašanje, kako to, da navkljub svojim stališčem predseduje skupini prijateljstva z Islamsko republiko Iran. »Mi se nimamo pravice vmešavati v notranje zadeve katerekoli države, kot se nobena druga država nima pravice vmešavati v naše zadeve,« še dodaja prvak SNS.Kot poslanec je Jelinčič večkrat opazoval tudi izvedbo volitev, zaradi suma, da je pri tem deloval v prid Azerbajdžana, pa so ga pred tremi leti izključili iz parlamentarne skupščine sveta Evrope, saj so na podlagi poročila neodvisnega preiskovalnega telesa ugotovili, da je 14 bivših poslancev kršilo pravila ravnanja skupščine. Jelinčič naj bi tako julija 2012 prejel 25.000 evrov od enega od britanskih podjetij, ki so bila vpletena v primer »pralnica«.Jelinčič je obtožbe zanikal in navedel, da je spornih 25.000 evrov zaslužil z ruskim prevodom knjige Ukana, avtorja Toneta Svetine.Tega po dostopnih podatkih sploh ni bilo, kar pa je prvak SNS pojasnjeval z besedami, da je bil plačan za prevod knjige, ne pa za to, da bo knjigo tiskal in distribuiral.