Jernej Pikalo: Če SD želi obstati v parlamentu, mora narediti zamenjavo

S tokratnim gostom podkasta Moč politike Jernejem Pikalom, profesorjem politologije na ljubljanski fakulteti za družbene vede, za zdaj še članom SD in tudi soustanoviteljem Platforme sodelovanja, smo analizirali posledice afere, ki močno pretresa stranko SD.

Katastrofalen padec javnomnenjske podpore je po njegovo pričakovan – rezultate objavljamo v ponedeljkovem Delu –, a vzroki za to so po njegovo še veliko, veliko globlji, kajti socialna demokracija na Slovenskem že zelo dolgo nima več pravzaprav nobene resne vsebine. »Vse, kar jo drži skupaj, je ta oblast oziroma ideja oblasti,« je bil kritičen. Sam dvomi, da se bo kljub morebitnim napovedim – te so se zgodile tudi po njegovem odstopu iz funkcije podpredsednika stranke po parlamentarnih volitvah – zgodila poglobljena analiza o tem, kako naprej. Pričakovati je, da bo koalicija nekako nadaljevala skupno pot, pri čemer po besedah Pikala predsedniku vlade ustreza, da ima relativno šibko partnerico ...

A kot opozarja Pikalo, bi sedanje dogajanje ob pomanjkanju napovedanih reform lahko imelo dolgoročnejše posledice, saj smo pri prejšnjih levih in desnih vladah videli, da tisti »bonbončki« na koncu mandata ne naredijo velike razlike, še posebno če volivci ob oseki in padcu podpore tako imenovanemu celotnemu levemu polu ne bodo imeli alternativ, potem bodo šli sredinski volivci ob drugačnem pristopu zmerne desnice čez rob. »Ko je oseka, je to priložnost za desno stran, da zmaga na volitvah, in tega se morajo predsednik vlade in dizajnerji, ki delajo z njim, tudi zavedati,« je še dejal Pikalo.

Kaj pa pred ponedeljkovo razpravo na konferenci SD meni o morebitni menjavi predsednice SD Tanje Fajon že pred evropskimi volitvami in ne šele kasneje, kar dopušča večina članov stranke? »Predsednica SD je, to vemo iz preteklih mesecev, že nekajkrat testirala tezo, da ona pravzaprav ne bi bila več predsednica, ampak bi ostala samo še ministrica. To je tisto, kar njo pravzaprav zanima in tudi to je treba vzeti v obzir,« pravi, a se sprašuje, kdo bi lahko sploh hitro obrnil trend in bi ustrezal zahtevam predsednika vlade, da je član njegove vlade.

Je pa jasen, da če socialna demokracija želi obstati v parlamentu, mora narediti zamenjavo, a hkrati tudi svari, da so Socialni demokrat velikokrat menjali predsednike samo zato, da bi se zamenjal obraz, kar pa ni vzrok vseh problemov. Druge stvari so veliko bolj ključne, pravi.

Govori smo še o načinu, kako v SD zbirajo ministrske resorje, pa o tem, koliko je res strankarskega vmešavanja ... So tudi Pikalu narekovali, kaj naj počne, ko je postal minister? Nismo pa se izognili niti vprašanjem o njegovem sodelovanju v Platformi sodelovanja Anžeta Logarja in morebitni politični aktivaciji ter ali bi sodeloval v vladi, ki bi jo vodil Janez Janša ali pa Logar.