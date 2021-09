​Jesen je pravi čas, da postavite zdravje na prvo mesto

FOTO: Shutterstock

(Pre)dolge čakalne dobe oziroma nedostopnost storitev v javnem zdravstvenem sistemu so mnogim prinesle zdravstvene zaplete in negativne izkušnje. Danes je zato čedalje več posameznikov, ki si poleg obveznega in dopolnilnega privoščijo dodatno zdravstveno zavarovanje. To je namreč tisto, ki zagotavlja enostaven in hiter dostop do kakovostnih storitev v zasebnem sektorju, obenem pa je tudi najbolj ugodna rešitev.Stanje v javnem zdravstvu je tudi Slovence pripeljalo do bolj pogoste uporabe nadstandardnih zdravstvenih storitev pri zasebnih izvajalcih. Ključna prednost tega je, da v primeru poškodbe ali novonastale bolezni ostanemo osredotočeni na zdravje, skrb okrog organizacije zdravljenja in stroškov pa namesto nas prevzame zavarovalnica. Zavarovanec lahko torej 24 ur dnevno kontaktira asistenčni center, kjer ga naročijo na ustrezno zdravstveno storitev oziroma poskrbijo za celovit načrt zdravljenja v zavarovancu najbližji zdravstveni ustanovi znotraj zdravstvene mreže zavarovalnice.medtem ko je najdaljši čakalni čas 10 delovnih dni. Nedavno opravljena anketa zadovoljstva je pokazala, da bi karkar je več kot odličen podatek. Poleg hitrega dostopa do storitev radi pohvalijo celovito obravnavo, strokovno in prijazno svetovanje na t. i. Točki PRVA Zdravje, razvejeno mrežo več kot 80 zdravstvenih ustanov in več kot 310 uveljavljenih strokovnjakov zasebnih izvajalcev in možen pregled nad uporabo storitev.Ob tem pa velja poudariti pomembno spremljanje aktualnih potreb trga. Omenjena zavarovalnica temu ustrezno svojo ponudbo zavarovalnih kritij PRVA Zdravje nenehno nadgrajuje. Zavarovanje lahko sklenejo osebe od 15. leta do 68. leta starosti, na voljo pa je tudi otrokom starejšim od 5. leta starosti. Glede na potrebe v določenem starostnem obdobju lahko posameznik prilagodi zavarovanje svojim potrebam po zdravstveni varnosti. Izbira lahko med zavarovalnimi kritji za štiri različna področja, s posamično ceno že od 3,24 EUR.Ob novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah kritjezagotavlja dostop do specialističnih zdravstvenih storitev s 23 področij medicine. Krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu in pripadajoče diagnostične preiskave na podlagi napotnice osebnega zdravnika ter plačilo zdravil, predpisanih na beli recept v višini do 250 EUR letno. V sklopu paketa je skupno na voljo 90 zdravstvenih storitev, v enem letu je možno izkoristiti tri obravnave, če pa v preteklem letu upravičenec ni izkoristil nobene storitve iz zavarovanja, je v tekočem letu upravičen do štirih obravnav.Kritjekrije stroške ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi. Na voljo so posegi z 10 različnih področij medicine. Posameznik lahko izbira med dvema paketoma, ki se razlikujeta po višini letne zavarovalne vsote in naboru storitev; srednji paket z letno zavarovalno vsoto 8000 EUR in naborom 56 različnih zdravstvenih storitev ter veliki paket z zavarovalno vsoto 30.000 EUR in naborom 87 različnih zdravstvenih storitev.S kritjemlahko posameznik v enem zavarovalnem letu izkoristi šest obravnav fizioterapije, delovne terapije ali protibolečinske terapije, ki so nadaljevanje specialistične obravnave. Na voljo je 34 različnih fizioterapevtskih postopkov v obsegu, kot je naveden na delovnem nalogu, 35 različnih postopkov delovne terapije in 15 različnih postopkov protibolečinske terapije, za kar je potrebna zgolj pridobitev delovnega naloga ali napotnice.Posameznikom, ki se že soočajo z diagnozo in zdravljenjem, je za izboljšanje poteka zdravljenja in lajšanje negotovosti ter težkih trenutkov na voljo kritje. To, kot že ime pove, zagotavlja pridobitev več kakovostnih informacij o posameznikovem zdravstvenem stanju, pripravi pa jih tim neodvisnih svetovno priznanih strokovnjakov iz vodilnih zdravstvenih ustanov po vsem svetu.Vsem, ki bi si želeli dodatno skrajšati pot zdravljenja in možnost razvoja kroničnih bolezni, se najbolj splača sklenitevOb ugodnejši paketni ceni od 24,13 EUR se tako lahko posameznik hitreje vrne k vsakodnevnim aktivnostim, obenem pa to zanj pomeni manjši izpad dohodka.Naročnik oglasne vsebine je Prva osebna zavarovalnica