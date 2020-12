Jurša: Desus ostaja v koaliciji

Krepitev sodelovanja s SMC

SMC odločitev pozdravlja

DeSUS ostaja v vladni koaliciji, je po srečanju članov vodstva stranke s poslansko skupino povedal njen vodja. Predsednik DeSUSse je, kot pravi, opravičil za ponedeljkovo razpravo, ko je tudi predlagal odhod iz vlad e . Po Jurševih besedah pa bodo v prihodnjih dneh preučili možnost sodelovanja s poslansko skupino SMC.Jurša je današnji sestanek označil za zelo konstruktiven, takšen kot so si ga želeli. Po njegovem mnenju so zelo blizu poenotenju stališča v stranki. Erjavec, ki je v ponedeljek, le dva dni po vnovični izvolitvi za predsednika stranke, med drugim predlagal odhod DeSUS iz koalicije, je po Jurševih besedah danes ocenil, da morda v ponedeljek ni bila najboljša razprava.Erjavec je sicer današnje srečanje zapustil brez izjav, po Jurševih ocenah pa je lahko tudi on zadovoljen s sestankom. Na vprašanje, ali so danes dosegli takšen kompromis, da do nadaljnjega DeSUS ostaja v koaliciji, pa je Jurša odgovoril jedrnato: »Itak. Saj nismo rekli, da gremo v tem trenutku iz koalicije.«Na vprašanje, kdaj bodo morebiti odločali o sodelovanju v koaliciji, je pojasnil, da bo najprej poslanska skupina sama odločala o tem, kako zadevo vidi v prihodnje, zatem pa bodo o tem odločali organi stranke. Slednji namreč odločajo o sodelovanju. Ali bodo poslanci sledili usmeritvi organov stranke, pa je po Jurševih navedbah »vprašanje, kakšna bo usmeritev.«Jurša je povedal, da je poslanska skupina za zdaj enotna. Niso pa danes, kot pravi, razpravljali o sodelovanju z opozicijskimi LMŠ, Levica, SD in SAB, ki so povezane v KUL. Te stranke poslance SMC in DeSUS namreč vabijo v novo vlado, kot možnega mandatarja pa se poleg Jožeta P. Damijana omenja Erjavca . Za uspeh konstruktivne nezaupnice namreč strankam KUL manjka vsaj sedem poslanskih glasov.So se pa poslanci DeSUS in vodstvo stranke danes dogovorili, da bodo s SMC ustanovili delovno skupino, ki bo preučila možnosti sodelovanja na ravni obeh poslanskih skupin. O tem bodo sicer odločali organi stranke, ki bodo zasedali predvidoma v prihodnjih desetih dneh. Jurša je poudaril, da se morata o morebitnem sodelovanju odločiti obe stranki.»Vsako povezovanje, dogovarjanje je lahko pozitivno,« je ocenil. Kot je pojasnil, gre za tesnejše sodelovanje dveh poslanskih skupin, ki bi enotno delovali tudi v sedanji koaliciji. Torej glede določenih odprtih vprašanj, zakonov in dopolnil. Za zdaj ne govorijo o skupni poslanski skupini, morda pa se bodo po njegovih besedah tudi o tem v prihodnosti dogovorili.V SMC pozdravljajo namero DeSUS za tesnejše sodelovanje na ravni poslanskih skupin. »V slovenskem političnem prostoru je veliko sovraštva in razkola, kar duši naš nacionalni potencial. Zato je nujen močan center za ravnotežje in povezovanje. Sodelovanje je prvi korak na tej poti,« je za STA navedel predsednik SMCVodja poslanske skupine SMCje za STA povedala, da pobudo DeSUS pozdravljajo in se veselijo sodelovanja.V poslanski skupini SMC so v pisnem sporočilu dodali, da pozdravljajo namero DeSUS po tesnejšem sodelovanju »tako znotraj aktualne koalicije, kot tudi širše v okviru programskega povezovanja.« Spomnili so, da so v SMC že večkrat izrazili interes za tesnejše povezovanje in sodelovanje sredinskih strank, tako z DeSUS, kot drugimi.»Pomembno je, da se v naslednjih dneh idejo sodelovanja prestavi korak višje in na operativni ravni začrta pot nadaljnjih aktivnosti,« so še navedli v poslanski skupini SMC.Izvršni odbor SMC se je sicer že 3. decembra med drugim dogovoril, da vodstvo stranke okrepi pogovore o tesnejšem sodelovanju in povezovanju z drugimi sorodnimi strankami politične sredine.