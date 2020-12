Erjavec: »Ne želim sodelovati v vladi kot njen član«

Karl Erjavec pričakuje, da bo kot predsednik ene od koalicijskih strank sodeloval na koalicijskih srečanjih. FOTO: Jure Eržen/Delo

Po izvolitviza predsednika DeSUS je vodstvo stranke danes razpravljalo o političnih razmerah in položaju DeSUS v vladi. Pogovor so nadaljevali s poslansko skupino. Kot je po srečanju povedal Erjavec, je premierjaže pred časom seznanil s tem, da ne namerava sodelovati v vladi kot minister. Janša mu je sicer po kongresu že čestital.»Zame je ključno dobro sodelovanje med vodstvom stranke in poslansko skupino ter z organi stranke,« je v izjavi novinarjem po srečanju s poslansko skupino v DZ pojasnil Erjavec, ki je v soboto dobil peti mandat na čelu stranke. Napovedal je, da bo v kratkem sklical izvršni odbor, pred tem pa bodo imeli še srečanje vodstva DeSUS s poslansko skupino. »Potrebujemo nadaljevanje pogovora glede na aktualne politične razmere, ker bo očitno treba sprejeti določene odločitve,« je povedal Erjavec.Izjava Karla Erjavca:»Potrebujemo nadaljevanje pogovora glede na aktualne politične razmere, ker bo očitno treba sprejeti določene odločitve,« je povedal Erjavec. Danes so se po njegovih besedah pogovarjali o tem, kako bo poslanska skupina vpeta v delo stranke, kako bodo sodelovali in sprejemali odločitve. Prav tako je beseda tekla o izpolnjevanju koalicijske pogodbe. »Tu ne vidimo posebnih težav. Več težav je z zadevami, ki ne sodijo v koalicijsko pogodbo,« je pojasnil Erjavec in spomnil denimo na dogajanje glede financiranja Slovenske tiskovne agencije.Na vprašanje, kaj bo storil za to, da se to ne bo več dogajalo, je Erjavec odgovoril: »Če se bo to ponavljalo in če bi bil položaj nevzdržen, potem pač ne sodeluješ pri takih zadevah.« Za spremembo odločitve glede sodelovanja v koaliciji so sicer potrebni novi sklepi izvršnega odbora in sveta stranke. Janša je sicer v začetku mandata izrazil pričakovanje, da so predsedniki koalicijskih strank tudi člani vlade, koalicijski partnerji pa so pozneje pojasnili tudi njegovo pričakovanje, da so predsedniki koalicijskih strank zaradi lažjega opravljanja dela in koordinacije vlade obenem tudi podpredsedniki vlade.Sicer pa kot predsednik stranke Erjavec ne namerava sodelovati v vladi Janeza Janše kot njen član oz. kot minister. S tem je Janšo seznanil že na pogovoru, na katerega ga je povabil še kot kandidata za predsednika DeSUS. Kot je danes pojasnil Erjavec, si ne želi še tretjič sodelovati »v teh vladah.« »V politiko se nisem vrnil zato, da bi bil ponovno minister, ampak predvsem zato, ker želim, da bo DeSUS še naprej parlamentarna stranka,« je ponovil svoje izjave po sobotnem kongresu.Spomnil je, da ima DeSUS dva ministra, ki po njegovih ocenah delata odgovorno. Ne vidi razloga, da bi moral biti tudi sam v vladi. Pričakuje pa, da bo kot predsednik ene od koalicijskih strank sodeloval na koalicijskih srečanjih.Minister za zdravjeiz vrst razume Erjavčevo odločitev in glede tega nima zadržka, je Gantar povedal v izjavi v DZ. Erjavec je sicer še pojasnil, da mu je Janša po kongresu prek sporočila čestital za ponovno izvolitev, pogovarjala pa se še nista. Že v torek pa se bosta po Erjavčevih navedbah sestala s predsednikom SMC, medtem ko ga iz opozicijskih strank na pogovore niso vabili.Trenutni položaj v Sloveniji je sicer po Erjavčevih navedbah zelo resen, zlasti zaradi epidemije. Spomnil je na zaskrbljujoče številke in dejal, da si minister za zdravjeizjemno prizadeva, da bi pomagal reševati te razmere. »Očitno delamo nekaj narobe, da se številke ne znižujejo,« ugotavlja Erjavec.