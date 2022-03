Kaj bo prepričalo stranke drugih bank, da odprejo račun pri Novi KBM?

Kako uspešni ste pri uresničevanju svojih vsakodnevnih obveznosti? Priznajte, da vam pogosto zmanjka časa za kakšen opravek, za katerega si zaželite, da bi ga bilo mogoče izvesti kar na daljavo. Nova KBM svojim bodočim in obstoječim strankam omogoča uporabo večkrat nagrajenih vrhunskih digitalnih rešitev, ki omogočajo zares preprosto uporabo, z možnostjo odpiranja novih računov na daljavo pa tudi novim strankam olajša pot do banke. S tem ne prihranite samo svojega dragocenega časa, ampak naredite uslugo tudi okolju, saj odpiranje novega računa poteka brez odvečnih papirjev, seveda pa tudi brez odvečnih poti. Stranke, ki so že odprle nove račune pri Novi KBM na daljavo, so navdušene nad odlično uporabniško izkušnjo.

Nove stranke imajo pestro izbiro

Z uporabo aplikacije dokazano najboljše mobilne banke mBank@Net lahko nove stranke na daljavo odprejo Osebni Plus račun, Net račun, Račun za mlade, sklenejo pa lahko tudi najbolj priljubljen Paket Komplet, ki ga uporablja že skoraj 190 tisoč zadovoljnih strank. V Novi KBM opažajo, da se število računov, ki jih nove stranke odprejo na daljavo, hitro povečuje, kar dodatno dokazuje, da je postopek odpiranja preprost in strankam prijazen. Strankam je všeč, da lahko začnejo najboljšo mobilno banko mBank@Net uporabljati takoj in uživajo v svobodi digitalnega opravljanja bančnih storitev.

Osebni Plus račun omogoča udobno digitalno poslovanje, vključuje pa vse bančne storitve, ki jih stranka najpogosteje potrebuje. Net račun in Račun za mlade prav tako omogočata vso svobodo digitalnega poslovanja, ob tem pa stranka nima nobenih mesečnih stroškov vodenja računa. V Paketu Komplet stranke najbolj cenijo celovitost najpogostejših bančnih storitev in možnost njihovega opravljanja na daljavo. Sliši se povsem po vaši meri, kajne? Ob tem je treba dodati, da vsem novim strankam, ki bodo Osebni Plus račun ali Paket Komplet sklenile na daljavo, Nova KBM omogoča kar 9-mesečno brezplačno vodenje računa oz. paketa.

FOTO: Nova KBM

Zakaj Nova KBM?

V Novi KBM se prilagajajo spremenjenim navadam strank, zaradi česar so postopek za aktivacijo računa ter uporabo spletne in mobilne banke tako približali uporabniku, da za dokončanje postopka ni treba obiskati poslovalnice. Pri Novi KBM lahko vse uredite digitalno, z uporabo dokazano najboljše spletne in mobilne banke v državi. Ob tem vam je banka zmeraj blizu, saj je Nova KBM z več kot 900 bančnimi točkami po vsej državi najdostopnejša banka v Sloveniji, kjer so vam s svojim znanjem in izkušnjami na voljo prijazni bančniki. Vse stranke Nove KBM uporabljajo plačilne kartice Visa, z njimi pa dostopajo do številnih ugodnosti pri izbranih partnerjih banke. Izkoristite prednosti digitalnega poslovanja, ugodnosti pri izbranih partnerjih in zaupajte banki, ki je imetnica številnih prestižnih nazivov, ki potrjujejo njeno osredotočenost na zadovoljstvo strank.

Naročnik oglasnih vsebin je Nova KBM