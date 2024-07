Športni dogodki in vpliv na ratinge politikov

V nadaljevanju preberite:

Več kot 74 odstotkov vprašanih je v zadnji raziskavi Slovensko javno mnenje povedalo, da so na dosežke slovenskih športnikov zelo ponosni. Šport je pomemben del kulture našega naroda, za številne posameznike je tudi nujen del zdravega življenjskega sloga ter pozitivne življenjske naravnanosti. Zaradi pozitivnega sentimenta športa ga politiki poskušajo uporabiti tudi za zviševanje svojih javnomnenjskih ratingov. Kaj pa bi jim lahko bolj koristilo? Vsekakor učinkovito delo in izpolnjevanje danih obljub. »Na rating politika ima lahko večji pozitivni vpliv udeležba na košarkaški tekmi med Cedevito Olimpijo in Krko, na primer, kot ogled košarkarske tekme v Dallasu in ogled nogometne tekme v Mariboru bolj kot navzočnost na tekmi v Münchnu,« ocenjuje Janja Božič Marolt iz Mediane.