Osem oškodovancev, deset kaznivih dejanj in trije osumljenci

Direktor Policijske uprave Ljubljana Damjan Petrič je podal izjavo za medije glede poteka preiskave kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja. Dotaknil se je tudi očitkov, ki glede preiskave letijo na delo policije. Do sedaj so na podlagi razlogov za sum odkrili osem oškodovancev za deset primerov kaznivih dejanj iz poglavij zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje in zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, najmanj treh osumljencev.

Izjavo smo prenašali v živo.

Spomnimo: po tistem, ko je prvi človek Fotopuba, umetnik Dušan Smodej, v oddaji Tarča na TV Slovenija izjavil, da ga policija v zvezi s preiskavo kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja ni obiskala, se je na preiskovalce usul plaz kritik. S Policijske uprave Ljubljana so se takoj odzvali, češ da »že od prve informacije v javnosti, da so se zgodila huda kazniva dejanja spolnega nasilja«, skupina policistov in kriminalistov zadevo intenzivno preiskuje.

Do včeraj so opravili že prek 60 razgovorov s posamezniki, ki bi lahko posredovali koristne informacije o tem. Na podlagi razlogov za sum so zaznali manj kot deset primerov kaznivih dejanj, ki se nanašajo na spolno nedotakljivost, človekovo zdravje in na premoženjska kazniva dejanja. Sicer pa policisti vsakokratno preiskavo, so še poudarili v zadnjem sporočilu za javnost, prilagodijo specifičnim okoliščinam primera.

Preiskavo so sprožila anonimna pričevanja in medijska poročila o domnevnem Smodejevem spolnem nasilju.

Damjan Petrič. FOTO: PU Ljubljana

Ljubljanski policisti zadevo aktivno preiskujejo od začetka, ves čas na najvišji ravni, pravi Petrič. Primer je odmeven in v javnosti se pojavlja veliko različnih informacij, toda kriminalistična preiskava oziroma predkazenski postopek še vedno intenzivno potekata, je zatrdil in dodal, da primer obravnavajo skrbno in temeljito ter izvajajo vse možne operativne ukrepe na podlagi zakonskih pooblastil in v skladu s kriminalistično stroko.

Že od prvih informacij, ki so se v soboto, 20. avgusta, pojavile v medijih o hudih kaznivih dejanjih spolnega nasilja, skupina policistov in kriminalistov po Petričevih besedah zadevo aktivno preiskuje. V prvi fazi so imeli na voljo le informacije iz medijev in anonimna pričevanja na Instagram profilu ter prejete anonimne informacije. Kriminalisti so že med prvim vikendom opravili vrsto razgovorov, v katerih so preverjali, ali so bila storjena kazniva dejanja. Pregledali so več tisoč komentarjev na različnih družbenih omrežjih, samo na Instagramu prek 3.500 zapisov. Na tej podlagi so identificirali osebe, ki bi lahko dale koristne podatke v konkretnih primerih.

V zaprtih krogih

Gre za preiskave dejanj, ki se večinoma zgodijo v zaprtih krogih. Večinoma le žrtev in osumljeni poznata dejanske okoliščine dogodka. Že 25. avgusta so opravili tudi razgovor s pričo, ki je prva navedla določene osebe, ki naj bi bile domnevno žrtve kaznivih dejanj. Naslednji dan so o zbranih ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, predlagali so jim tudi posamezna preiskovalna dejanja. Pobudo je Policija v naslednjih dneh na zahtevo tožilstva še dopolnila z dodatno zbranimi obvestili od 36 oseb. Zaseženi so bili posnetki video nadzornih sistemov (kamer) in elektronske naprave.

Policisti in kriminalisti so v naslednjih dnevih opravljali razgovore in pridobivali podatke o novih osebah, ki bi lahko dale koristne podatke, sodelovali z državnim tožilstvom, ki je bilo seznanjeno s postopki in ugotovitvami policije. Tako je bilo do danes, pravi Petrič, opravljeno 64 razgovorov s posamezniki, ki bi lahko podali koristne informacije o preiskovanem primeru, z nekaterimi so razgovore opravili tudi večkrat.

Fotopub. FOTO: Črt Piksi

Med preiskavo so se srečevali tudi s situacijami, ko so se osebe izogibale stiku s policijo, prav tako pa so določene žrtve že podano prijavo umaknile. Ne glede na to gre za sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja, zato policija, poudarja Petrič, z zbiranjem informacij in drugimi preiskovalnimi opravili nadaljuje. Nekatere osebe se nahajajo tudi v tujini, zato sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi. Do sedaj so tako na podlagi razlogov za sum odkrili 8 oškodovancev za 10 primerov kaznivih dejanj iz poglavij zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje in zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, najmanj treh osumljenih oseb.

Od določenih so tudi že zbrali obvestila in izvajajo nadaljnje postopke. V dosedanji preiskavi je bilo ugotovljeno, da so bila kazniva dejanja (razen premoženjskih kaznivih dejanj) storjena preteklih letih, najstarejše pred 35 leti. V navedenih primerih so znane žrtve in osumljenci teh dejanj, kriminalistična preiskava pa poteka v skladu s kriminalistično stroko. Zato je Petrič ponovno odločno zavrnil vsakršne očitke na račun dela policije in dinamike izvedenih ukrepov.

Sosledje kriminalistične preiskave zahteva posebno taktičnost in preudarnost pri preiskovanju takih kaznivih dejanj, izvajanje policijskih in preiskovalnih ukrepov in njihovo zaporedje je odvisno od specifičnih okoliščin oziroma od vsakega primera posebej, je ponovno poudaril. Preiskavo, je dodal, vodijo v skladu s kriminalistično taktiko preiskovanja kaznivih dejanj s ciljem raziskati vse primere v celoti, policija pa izvaja vse možne ukrepe, ki jih ima v skladu z zakonskimi pogoji na voljo, da potrdi utemeljen sum, da so bila storjena kazniva dejanja.

Dve poročili po zakonu o kazenskem postopku že na tožilstvu

Preiskovanje kaznivih dejanj je izredno dinamičen proces, v katerem vedno znova prihajamo do novih ugotovitev, katerim prilagajamo preiskavo, je navajal Petrič. Intenzivna kriminalistična preiskava ter zbiranje obvestil potekata še naprej, preverjajo še nekaj anonimnih prijav različnih drugih kaznivih ravnanj. O aktivnostih in ugotovitvah sproti obveščajo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, posredovali so jim tudi že dve poročili po 148/10. členu Zakona o kazenskem postopku. Poudarjajo, da policija vseh svojih postopkov, že izvedenih ukrepov, preiskovalnih dejanj in načrtov o nadaljevanju preiskave ter podrobnosti primera ne more razkrivati javnosti, saj bi tako močno ogrozili samo preiskavo, ki še intenzivno poteka. S tem bi ogrozili pridobivanje dokazov oziroma ponovno izpostavili vse žrtve. Pozval pa je vse morebitne žrtve vseh oblik kaznivih dejanj, da sodelujejo s kriminalisti in dejanja prijavijo.

Javnosti lahko pojasnimo tudi, je dodal Petrič, da policija lahko preiskuje kazniva dejanja po uradni dolžnosti, tudi če ga oškodovanec ne naznani, vendar le pod pogoji, da izve za dejanja in razloge za sum kaznivega dejanja in da je pregon zoper storilce tovrstnih dejanj še dopusten (zastaralni roki in druge okoliščine, zaradi katerih pregon ni mogoč). Zadržanost žrtev sicer razumejo, vendar policisti in kriminalisti zagotavljamo - tako Petrič - da bomo storili vse, kar je v naši moči, da žrtev zaščitimo. Žrtve želijo spodbuditi, da dejanja prijavijo. Z žrtvami postopajo še posebej skrbno in občutljivo, jim nudijo tako pomoč kot nasvete, jih po opravljenem razgovoru seznanijo z možnostmi in različnimi oblikami pomoči in jih napotijo na ustrezne strokovne službe. Ves čas postopka ima žrtev pravico do spremljevalca, do zagovornika in do informiranja o postopku.