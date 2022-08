Kako bo s testiranjem v novem šolskem letu

Posvetovalna skupina za spremljanje gibanja SARS-CoV-2, ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bo imela danes ob 14. uri šesto sejo, po kateri naj bi bilo znano, kakšna bodo priporočila glede testiranja otrok v novem šolskem letu.

Posvetovalna skupina šteje 11 članov, s svojimi mnenji pa ji pomaga nadaljnjih 10 skupin za posamezne delovne pakete: koordinacijo (12 članov), epidemiološko spremljanje in odzivanje (28 članov), okoljski dejavniki in higiena (9 članov), klinično obravnavo in zdravljenje (12 članov), mikrobiološko diagnostiko in spremljanje (6 članov), cepljenje proti covidu (17 članov), modeliranje 5 članov), družbene in komunikacijske vidike (7 članov), vzgojo in izobraževanje (11 članov), dolgi covid in duševno zdravje (10 članov).

Ob tem je treba vedeti, da so nekateri člani v več skupinah. Sodelovanje v posvetovalni skupini in vseh delovnih skupinah prostovoljno in neplačano. Sodelovanje zaposlenih na NIJZ in predstavnikov drugih javnih zdravstvenih zavodov pa je del njihovih rednih delovnih nalog.

Sklepi zadnjega sestanka

Člani posvetovalne skupine so se na zadnjem sestanku 2. avgusta seznanili s strokovnim mnenjem delovne skupine za epidemiološko spremljanje in odzivanje glede prezračevanja za namen preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2. Sklenili so, da se Strokovno mnenje posreduje na ministrstvo za zdravje za presojo in medresorsko usklajevanje glede implementacije v javnem in zasebnem sektorju, s posebno pozornostjo na spremljanju kvalitete zraka in možnosti, da je javnost seznanjena z rezultati spremljanja ob vstopu v prostore.

Delovna skupina za vzgojo in izobraževanje je morala do včeraj pripraviti mnenje o možnosti implementacije priporočil iz strokovnega mnenja glede prezračevanja za vzgojno izobraževalne zavode (VIZ). Mnenje bo po seznanitvi na Posvetovalni skupini poslano odločevalcem za pomoč pri implementaciji ukrepa prezračevanja v VIZ.

V strokovnem mnenju glede prezračevanja, ki je dostopno na povezavi, med drugim priporočajo prezračevanje z rednim odpiranjem oken. Šolski prostori naj se ob odprtih oknih zračijo vsakih 20 minut v času ogrevalne sezone. V drugih obdobjih pa priporočajo, da so okna stalno odprta z upoštevanjem zunanjih dejavnikov. Pripravili so tudi priporočila za mehansko prezračevanje.

Posvetovalna skupina je obravnavala tudi strokovno mnenje glede samotestiranja v šolskem letu 2022/2023 na vseh nivojih VIZ, pripravljeno s strani delovne skupine epidemiološko spremljanje in odzivanje.

Posvetovalna skupina se je seznanila s pripravljenim strokovnim mnenjem glede samotestiranja na vseh nivojih VIZ. Po obsežni razpravi in s sodelovanjem vseh prisotnih članov je predlagala dva scenarija. Po prvem se z začetkom novega šolskega leta 2022/23 samotestiranje v domačem okolju priporoča za osebe s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom SARS-CoV-2 in za vse tiste, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. Ta scenarij bo veljal, če bo prevladovala različica koronavirusa, ki se naglo širi v vseh skupinah prebivalstva in pri večini ne povzroča težjega poteka covida-19, ki bi zahteval bolnišnično zdravljenje. Gre za scenarij, ki je ob trenutnih epidemičnih razmerah že v veljavi.

V primeru scenarija 2 naj se samotestiranje na domu razširi na vse osebe (tudi tiste, ki so asimptomatske), izvaja pa naj se obvezno in obdobno (vsaj enkrat tedensko), in to doma. V obeh primerih naj bo omogočen prevzem kompletov za samotestiranje v lekarnah na kartico zdravstvenega zavarovanja. Drugi scenarij bi v veljavo stopil v primeru naglega širjenja različice koronavirusa, ki bi povzročila težji potek covida-19 v tako visokem deležu, da bi brez dodatnih javno-zdravstvenih ukrepov nastopila preobremenitev zdravstvenega sistema na vseh ravneh.

Delovna skupina za vzgojo in izobraževanje je morala do včeraj pripraviti mnenje o možnosti implementacije strokovnega mnenja glede samotestiranja na vseh ravneh VIZ (poudarek na visokem šolstvu, kjer do sedaj samotestiranje ni bilo implementirano). Mnenje bo po seznanitvi na Posvetovalni skupini poslano odločevalcem za pomoč pri implementaciji ukrepa samotestiranja v VIZ.