Kakšna bo veljavnost vašega potrdila PCT od 1. februarja dalje?

Od 1. februarja 2022 bo za starejše od 18 let veljala omejitev veljavnosti potrdila o cepljenju proti covidu-19 na 270 dni. S poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 si lahko vsi, ki so bili polno cepljeni ali pa so bili cepljeni z enim odmerkom po preboleli bolezni covid-19, podaljšajo veljavnost potrdila o cepljenju.

Dokazilo o cepljenju osebe poteče po 270 dneh od prejema drugega odmerka cepiva, kar temelji na priporočilu posvetovalne skupine za cepljenje z dne 13. decembra 2021. Veljavnost dokazila se podaljša, če se oseba v obdobju 270 dni od osnovne sheme cepljenja cepi s poživitvenim odmerkom cepiva. Navedena ureditev velja le za osebe, ki so starejše od 18 let.

QR-kode naj bi se posodobile v kratkem, je včeraj potrdil minister za zdravje Janez Poklukar. Posamezniki, ki so se prvič cepili z Janssenom in nato z Moderno ali Pfizerjem, imajo na svoji QR-kodi namreč še vedno zapisano 2/2, na posodobljeni kodi bo pisalo 2/1. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v takih primerih posameznikom svetovali, naj imajo s seboj obe PCT potrdili – staro in novo. Ali bo po posodobitvi QR kode potrdilo potrebno znova naložiti s portala zVEM ali pa se bo posodobilo avtomatsko, z NIJZ še niso sporočili.

Za koga bo veljal neomejen rok veljavnosti potrdila?

Neomejen rok veljavnosti potrdila bodo od 1. februarja dalje imeli vsi, ki so bili cepljeni s poživitvenim odmerkom (zadnji odmerek mora biti cepivo mRNA). QR-koda bo vsebovala podatek 3/3 oziroma 2/1. Prav tako bo veljavnost potrdila neomejena za tiste, ki so koronavirus preboleli v zadnjih 180 dneh oziroma do 14. septembra 2021 v zadnjih 240 dneh) ter bili cepljeni. QR-koda bo vsebovala podatek 2/1. Enako bo tudi za vse, ki so bili prvič cepljeni s cepivom Janssen in nato prejeli še en odmerek cepiva Pfizer ali Moderna (2/1).

Za koga bo potrdilo veljavno 270 dni od cepljenja?

Potrdilo PCT z rokom veljavnost 270 dni od cepljenja bodo imeli tisti, ki so se cepili z enim odmerkom cepiva Janssen (1/1), tisti, ki so preboleli koronavirus v zadnjih 180 dneh in bili ob tem do 14. septembra cepljeni v 240 dneh.

V to kategorijo spadajo tudi tisti, ki so bili dvakrat cepljeni s katerim koli cepivom (2/2), cepljeni z enim odmerkom Janssena in enim odmerkom AstraZenece (2/2) in tisti, ki so bili dvakrat cepljeni s cepivom Janssen (2/2).

Kako je s cepljenimi in prebolevniki?

Nekoliko drugače je s posamezniki, ki so bili cepljeni in prej oziroma po tem preboleli koronavirusno okužbo. 270 dni po cepljenju oziroma 180 dni po prebolelosti (od pozitivnega rezultata PCR) bo potrdilo veljavno za tiste, ki so bili dvakrat cepljeni in virus tudi preboleli (QR-koda bo vsebovala podatek 2/2+ pozitivni rezultat PCR kot potrdilo o prebolelosti).

180 dni po prebolelosti (od pozitivnega rezultata PCR) pa bo potrdilo PCT veljavno za prebolevnike, ki niso bili cepljeni (za QR-kodo po potreben pozitivni rezultat PCR kot potrdilo o prebolelosti).

Če se prebolevnik cepi, se veljavnost potrdila podaljša za 270 dni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kakšni so pogoji testiranja?

Pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki so opravili testiranje na prisotnost virusa sars-cov-2 in je bil njihov rezultat negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot tudi hitri antigenski testi (HAG). Negativni rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 24 ur, rezultat PCR-testa pa ne starejši od 48 ur. Vsi, ki imajo pozitiven rezultat hitrega antigenskega testa, morajo opraviti tudi PCR-test.

Odlok, ki velja od 8. novembra 2021 naprej (ULRS 174/2021), omogoča vsem, ki se morajo v okviru izpolnjevanja pogoja PCT testirati, brezplačno testiranje s HAG-testi pri izvajalcih, vključenih v javno zdravstveno mrežo. Testiranje pri zasebnikih brez koncesije je še naprej izključno samoplačniško, določena pa je tudi najvišja dovoljena cena sedem evrov na testiranje.

Kdo so izjeme?

Omejitve PCT ne veljajo v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči in dostopa do zdravstvenih storitev ter zaščite in reševanja.

Kako je v primerih neizpolnjevanja pogoja PCT?

Za osebe, ki opravljajo delo oziroma so udeležene v dejavnostih, in ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom oziroma področno zakonodajo. Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, uporaba storitve ali udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ni dovoljena.