09.58 V ponedeljek potrdili 88 novih okužb, delež pozitivnih 5,1-odstoten

09.25 IEA: Okrevanje po pandemiji bo emisije dvignilo na najvišjo raven v zgodovini

08.53 Devet novih okužb v olimpijski vasi

07.53 Evropa prva regija sveta z več kot 50 milijoni okužb z novim koronavirusom

07.24 Kitajska z največ primeri od letošnjega januarja

FOTO: AFP

07.17 Bach: Igre v Tokiu bodo človeštvu vlile upanje za prihodnost

06.49 Kanada 9. avgusta odpira meje za cepljene Američane

Kanada je zaradi pandemije covida-19 meje zaprla marca lani. FOTO: Lars Hagberg/AFP

Včeraj so ob 1.734 PCR testih potrdili 88 novih okužb, delež pozitivnih je 5,1-odstoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. To je največ potrjenih okužb na dan po 17. juniju. Sedemdnevno povprečje števila novih okužb znaša 54, število aktivnih primerov pa se je po oceni NIJZ zvišalo na 799. Po podatkih NIJZ je 14-dnevno število potrjenih primerov okužbe na 100.000 prebivalcev 37. Včeraj so opravili še 27.712 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v bolnišnični oskrbi 28 oseb, od tega devet na intenzivni negi. Smrtne žrtve niso zabeležili.S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo doslej cepljenih 875.816 oseb, z vsemi pa 769.877, še poroča spletna stran NIJZ.Izpusti ogljikovega dioksida bodo po napovedih Mednarodne agencije za energijo (IEA) leta 2023 dosegli najvišjo raven v zgodovini. IEA v luči okrevanja svetovnega gospodarstva po pandemiji covida-19 opozarja, da je le dva odstotka finančnih sredstev, namenjenih za okrevanje, porabljenih za naložbe v čisto energijo. Države so med pandemijo za pomoč gospodarstvu in delavcem porabile več kot 14.000 milijard evrov, od tega pa je bilo po podatkih agencije več kot 380 milijard evrov namenjenih za projekte, povezane s čisto energijo.Če se bodo vsi načrti porabe uresničili, bodo emisije na globalni ravni leta 2023 rekordne, njihova raven pa se bo v prihodnjih letih le še povečevala, poudarja IEA. Celotno onesnaževanje z ogljikom bi bilo za 3,5 milijarde ton višje od scenarija, h kateremu so se države zavezale s pariškim sporazumom in ki predvideva omejitev globalnega segrevanja na manj kot 1,5 stopinje Celzija. Od izbruha koronske krize so po besedah izvršnega direktorja IEAštevilne vlade izpostavljale pomembnost vzpostavitve bolj trajnega in zelenega gospodarstva, a številne svojih načrtov še niso podkrepile s konkretnimi dejanji.V torek so v olimpijski vasi v Tokiu potrdili devet novih primerov okužb z novim koronavirusom, so sporočili prireditelji iger. Med njimi je bil tudi eden od aktivnih športnikov. Skupno število okužb, povezanih z igrami, se je tako od 1. julija v Tokiu povzpelo na 67. V ponedeljek so okužbo potrdili v češkem olimpijskem komiteju, odbojkarja na mivkiso nato poslali v karanteno v za to predviden hotel. Poleg teh 67 okužb so v preostalih japonskih prefekturah imeli še štiri primere, za katere pa ni jasno, ali so povezani z igrami, poroča nemška tiskovna agencija DPA, saj lokalnim oblastem tega podatka ni treba razkrivati.Evropa je v ponedeljek postala prva regija sveta z več kot 50 milijoni okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki, ki jih je zbral Reuters. K rasti novih okužb na dnevni ravni na stari celini prispeva bolj nalezljiva različica novega koronavirusa delta. Prevladujočo različico delta so doslej potrdili v sto državah sveta, na spletni strani poroča Reuters.V Evropi vsakih osem dni potrdijo milijon novih okužb z novim koronavirusom. V primerjavi s preostalim svetom evropske okužbe z novim koronavirusom predstavljajo okoli 27 odstotkov vseh okužb, delež smrti zaradi covida-19 pa okoli 31 odstotkov. Da se je v Evropi število novih okužb povečalo s 25 na 50 milijonov, je bilo potrebnih 187 dni, za prvih 25 milijonov okužb pa skoraj leto oziroma 350 dni. Rusija in Francija se približujeta šestim milijonom okužb od začetka pandemije covida-19. Od začetka pandemije covida-19 je na stari celini umrlo skoraj 1,3 milijona covidnih bolnikov. Na svetu so doslej potrdili skupno več kot 190 milijonov okužb z novim koronavirusom. Umrlo je štiri milijone ljudi.Kitajska poroča o najvišjem dnevnem številu novih potrjenih primerov okužb s covidom-19 od januarja letos, kar je posledica naraščanja števila uvoženih okužb v jugozahodni provinci Junan, ki je na meji z Burmo, navaja britanski Guardian. Celinska Kitajska je včeraj potrdila 65 novih primerov, dan prej pa 31, je v torek sporočila nacionalna zdravstvena komisija. To je bilo največ od 30. januarja. Večino trenutnih okužb so predstavljali primeri iz tujine, gre za kitajske državljane, ki so se vsi pred kratkim vrnili iz Burme. Uvožene okužbe so predstavljale večino novih primerov, potrjenih 19. julija, Junan pa je poročal o 41 novih primerih iz tujine, ki so bili vsi kitajski državljani, ki so se pred kratkim vrnili iz Burme. V provinci Junan se je število okužb začelo povečevati 4. julija, ti pa so bili skoncentrirani v dveh manjših mestih, ki mejita na Burmo, kjer je od junija število okužb začelo naraščati.Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok)verjame, da bodo poletne olimpijske igre v Tokiu pomemben signal v boju človeštva proti novemu koronavirusu. »Olimpijske igre bodo ljudem vlile upanje za prihodnost,« je dejal ob začetku seje izvršnega odbora Moka v Tokiu. Na seji tri dni pred uradnim odprtjem iger, ki so bile preložene za leto dni zaradi pandemije covida-19, je Bach priznal, da je bilo v Moku v zadnjem letu veliko dvomov glede organizacije iger. »Vsak dan smo podvomili in bilo je tudi veliko neprespanih noči,« je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA. Kot je dodal, je olimpijski oder v Tokiu zdaj pripravljen, da bi športniki iz vsega sveta lahko na njem »blesteli in navdihovali svet«.Kanadska vlada se je v ponedeljek odločila, da bo 9. avgusta odprla meje za ameriške državljane in tiste z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA, če so cepljeni proti covidu-19. Za druge države bo Kanada meje odprla šele 7. septembra, ob pogoju, če bo pandemija covida-19 ostala pod nadzorom. Kanada je zaradi pandemije covida-19 meje zaprla marca lani. Kanadski minister za transport Omar Alghabra je v ponedeljek tudi sporočil, da se prepoved direktnih poletov z Indijo podaljšuje do 21. avgusta, ker je položaj v Indiji zaradi različice novega koronavirusa delta še vedno zelo resen.Američanom po 9. avgustu tako ne bo več treba v 14-dnevno karanteno po prestopu meje. Otrokom, ki bodo prišli po 9. avgustu v Kanado v spremstvu cepljenih staršev, prav tako ne bo treba v karanteno, vendar se bodo morali izogibati skupinskim aktivnostim. Kanadčani trenutno lahko potujejo v ZDA, če imajo negativni test na okužbo z novim koronavirusom. Zaprtje meje med Kanado in ZDA je po podatkih ameriške potovalne zveze (Usta) obe državi na mesec stalo približno 1,5 milijarde dolarjev. Kanada je imela leta 2019, ko še ni bilo pandemije, 22 milijonov tujih obiskovalcev, od tega 15 milijonov iz ZDA. V Kanadi so doslej cepili 80 odstotkov odraslega prebivalstva z najmanj eno dozo cepiva proti covidu-19, precepljenih je 50 odstotkov prebivalcev.