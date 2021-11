Kar 40 odstotkov zelo kritičnih do dela vlade

V nadaljevanju preberite:

Kar 40,4 odstotka od 709 polnoletnih prebivalcev, ki predstavljajo reprezentativni vzorec za Slovenijo in so sodelovali v poizvedbi, ki jo je Mediana izvedla za Delo od 2. do 4. novembra, ocenjuje delo vlade kot zelo negativno (oktobra 37 odstotkov), še 19 odstotkov pa kot negativno (oktobra 19,7 odstotka).

Kateri stranko bi dali svoj glas, če bi bile parlamentarne volitve jutri? Kdo se je zavihtel na vrh med politiki?