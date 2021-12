Kar želi biti v Sloveniji sredina, je v Evropi desno

V nadaljevanju preberite:

Pomembna bitka za interpretacijo, kdo v Sloveniji je politična sredina, je prejšnji konec tedna potekala v Rimu na svetu Stranke evropskega zavezništva liberalcev in demokratov (Alde). Njegov svet je soglasno sklenil, da stranka Konkretno ne sodi v njihovo sredino, saj omogoča vlado Janeza Janše. S to evropsko oznako in popotnico Konkretno pomembno otežuje gibanju Povežimo Slovenijo, da se samoumesti v politično sredino.