Kardum se na razpis ne bo prijavil

Na ljubljanski občini so objavili razpis, s katerim že drugič v dobrih dveh mesecih iščejo novega direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška. Razpis, ki traja le deset dni (objavili so ga danes, traja pa do 25. januarja), so bili na MOL prisiljeni ponoviti potem, ko se je v začetku decembra lani pri kandidatih za to vodilno mesto zapletlo.

Na razpis sta se namreč prijavila dva kandidata – zdajšnji vršilec direktorja Kina Šiška Mitja Bravhar ter glasbeni urednik in novinar na Valu 202 Žiga Klančar. Oba sta izpolnjevala razpisne pogoje, a sta po pogovoru z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem kandidaturo umaknila. Župan si je po poročanju nekaterih medijev želel, da bi ta položaj zasedel Tibor Mihelič Syed, sicer direktor Slovenskega mladinskega gledališča.

Simon Kardum, dolgoletni direktor tega javnega zavoda, pa je za Delo potrdil, da se na razpis zagotovo ne bo prijavi. Kardum je tik pred koncem lanskega leta odstopil s položaja člana uprave RTV Slovenija, pred tem pa je bil od leta 2009 do sredine leta 2023 direktor Kina Šiška.