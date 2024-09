Kdo bo šef uprave RTV Slovenija? Na Kolodvorski bo še napeto

Na izredni seji bodo svetniki zavoda RTV Slovenija danes odločali o treh kandidatih za predsednika uprave – po ponedeljkovih predstavitvah na komisiji za kadrovske in pravne zadeve so namreč dokončno ugotovili, da poleg v. d. predsednice uprave Natalije Gorščak in direktorja Radia Slovenija Mirka Štularja tudi direktor Nova24TV Boris Tomašič izpolnjuje vse z zakonom o RTV Slovenija razpisane pogoje.

»Ker ni več pogoj, da ne smeš imeti lastniških deležev v drugem mediju, sem v Sloveniji najbolj usposobljen kandidat,« je Tomašič napisal na družbenem omrežju x, a že odkar je naznanil kandidaturo, je bolj ali manj jasno, da ne more zbrati ustrezne večine.

Pomembnejše vprašanje je, ali jo Gorščakova ali Štular, ki ju na Kolodvorski vidijo kot sprejemljiva kandidata, lahko, a glede na to, da sta oba že dolgo zasedala vodilne funkcije, sta tudi delno soodgovorna za sedanje stanje. Prvi sicer ustrezajo relativno dobri rezultati v času njenega vedejevstva in dejstvo, da se je vlada odzvala pozivu širšega vodstva RTV Slovenija in za naslednje leto zvišala RTV-prispevek, drugemu pa že dlje časa dobri radijski rezultati.

Ni skrivnost, da si je del članov sveta še posebej po izkušnji z Zvezdanom Martićem, nekdanjim predsednikom uprave, želel zunanjega kandidata – a zanimanja, kot kaže, ni –, saj je jasno, da so na Kolodvorski nujne korenite spremembe, za katere pa obstaja dvom, ali jih lahko doseže notranji kandidat.

Oba omenjena sta v svojih izjavah sicer poudarjala nujnost le-teh. Kako sta si jih zamislila, pa bo širši javnosti znano šele danes. Pričakovati je še napeto zasedanje. Napovedovanju rezultatov pa so se včeraj na Kolodvorski izogibali. Če komu, se majhna prednost pripisuje Gorščakovi.