Grah, novi generalni sekretar Svobode, bo nadomestil Arčona

Vodenje organizacijskega aparata največje parlamentarne stranke Gibanje Svoboda je prevzel Matej Grah, 31-letni politik iz Pomurja, ki je širši javnosti postal znan kot predsednik mladinske organizacije Svoboda Mladi in najmlajši kandidat te stranke na nedavnih volitvah v evropski parlament.

Grah, ki bo nasledil Mateja Arčona in bo z nastopom funkcije zapustil kabinet predsednika vlade, meni da Svobodo čaka intenzivno leto priprav na državnozborske volitve. »Prepričan sem, da bomo s krepitvijo terenskega dela in skrepitvijo tudi v DZ ter predvsem s pravim načinom komunikacije prepričali ljudi, da bomo zanesljivo dobili tudi drugi mandat,« je povedal na Festivalu stranke.

Grah prihaja iz Prekmurja in se že več let aktivno udejstvuje v mladinskih organizacijah in političnih razpravah. Po izobrazbi je diplomant evropskih študij. Zagovarja vključevanje mladih v demokratične procese ter Evropo, ki temelji na znanju, solidarnosti in socialni pravičnosti.

»Prevzemam odgovornost v času, ko mladi ne želimo več zgolj opazovati – želimo soustvarjati. Kot dosedanji predsednik Svobode Mladi in zdaj kot generalni sekretar Gibanja Svoboda bom deloval kot glas generacije, ki zahteva pravičnost, napredek in drznost,« je povedal danes ob imenovanju.

V kampanji pred evropskimi volitvami je izpostavljal pomen aktivne vloge Evropske unije pri ohranjanju miru in zaščiti človekovih pravic. Zavzel se je za premirje v Gazi in Ukrajini ter za priznanje Palestine. Po njegovem mnenju se dobre stvari zgodijo takrat, ko se dobri ljudje odločijo, da ne bodo več tiho – kar je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj se je odločil za politično pot.

Na mladih svet stoji – a le, če jim damo prostor, pravi Grah, ki se je v zadnjih mesecih profiliral kot eden vidnejših glasov mlade generacije znotraj stranke.

Do naslednjega kongresa bo mladinsko organizacijo začasno vodil Blaž Juren.