Robert Golob: Še smo tu, ker nismo šli po oblast, kapital ne bo narekoval reform

Leto dni pred predvidenim koncem mandata je Gibanje Svoboda v Volčjem Potoku organiziralo 2. Festival Svobode, na katerem so predstavili politične dosežke, načrte za prihodnost ter okrepili sporočilo enotnosti znotraj koalicije.

Predsednik stranke in premier dr. Robert Golob je v osrednjem govoru poudaril, da želi stranka zaključek mandata izkoristiti za uresničevanje zastavljenih reform, ki naj bi – kot je dejal – gradile temelje za »Slovenijo, na katero bomo vsi ponosni«.

Med obljubami in izvedbo

Golob se je v govoru spomnil na začetek politične poti Gibanja Svoboda leta 2022 in na dvome, s katerimi se je stranka takrat soočala. »Rekli so, da nimamo programa, izkušenj. A danes smo tukaj, ker smo vztrajali,« je dejal. Poudaril je, da si reform ne prizadevajo izvesti zaradi političnih točk, temveč zaradi prepričanja, da so nujne. Med ključnimi izpostavljenimi področji ostajajo zdravstvena in plačna reforma ter stanovanjska politika.

Premier je ob tem opozoril tudi na nevarnosti vpliva zasebnega kapitala: »Ne bomo dovolili, da bi zasebni kapital narekoval tempo reform ali prihodnosti. Kot skupnost moramo poskrbeti za svoje ljudi.«

Politično sporočilo dogodka je bilo tudi poziv k povezanosti znotraj koalicije. Golob je poudaril, da je enotnost zavezništev ključna obramba pred »desnim populizmom, ki želi izničiti zgodovino, sedanjost in prihodnost«. Po njegovem mnenju mora koalicija vztrajati do konca mandata in skupaj graditi prihodnost, ki temelji na znanju, solidarnosti in odpornosti skupnosti.

Novi generalni sekretar in sodelovanje z Mariborom

Festival je bil tudi priložnost za kadrovske in organizacijske spremembe. Golob je predstavil novega generalnega sekretarja stranke – Mateja Graha, predsednika podmladka Svoboda Mladi. Ta je ob imenovanju dejal, da želi biti glas mlade generacije, ki si želi sodelovanja pri oblikovanju prihodnosti in ne zgolj opazovanja.

Pomembno politično potezo pa so v Svobodi sklenili tudi z Mestno občino Maribor. S tamkajšnjim županom Sašem Arsenovičem so podpisali sporazum o strateškem sodelovanju, ki med drugim vključuje vzpostavitev »tovarne umetne inteligence« in postavitev superračunalnika v Mariboru. Arsenovič je izrazil prepričanje, da ima Maribor potencial postati središče inovacij in znanstvene preobrazbe.

Golob je ob podpisu sodelovanje označil kot primer decentralizacije in vlaganja v razvoj regij izven Ljubljane.

Vključevanje širše Evrope in poslansko delo

Med govorniki na dogodku je bil tudi podpredsednik evropskega liberalnega zavezništva ALDE Malik Azmani, ki je pohvalil vlogo Slovenije v podpori Ukrajini ter poudaril pomen evropskega povezovanja in liberalnih vrednot. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v svojem nagovoru branila svobodomiselnost politične levice, podpredsednik stranke Klemen Boštjančič pa je ocenil, da je bilo v mandatu Gibanja Svoboda narejenega »več kot v dvajsetih letih pred tem«.

Vodja poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič je poudarila dosežke na zakonodajnem področju, predvsem sprejem zdravstvene reforme, za kar je poslanska skupina prejela tudi posebno priznanje. Podpredsednik stranke Matej Arčon pa je zatrdil, da bo koalicija vztrajala do konca mandata, so še sporočili v izjavi za javnost.