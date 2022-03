Ker se ne morejo cepiti, lahko izgubijo delo

V nadaljevanju preberite:

Terenskim delavcem, ki so bili proti covidu cepljeni s cepivoma Jannsen in enim od mRNA cepiv ter prek slovenskih podjetij delajo v Avstriji in Nemčiji, tam potrdilo velja le 180 dni. Da bi ga v Avstriji lahko podaljšali za dodatnih 90 dni, v Nemčiji pa za 180, bi se morali še enkrat cepiti. V Sloveniji za take primere tretji odmerek strokovno ni predviden, zato se na Nacionalnem portalu na cepljenje niti ne morejo naročiti. Znašli so se v slepi ulici, na koncu katere jih čaka izguba dela.