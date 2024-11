Kibernetska vojna v Ukrajini zadeva tudi Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Na ukrajinskem bojišču igrajo pomembno vlogo brezpilotni letalniki in druge digitalizirane tehnologije, sestavni del ruskih ofenzivnih dejavnosti so tudi nenehni kibernetski napadi na Ukrajino, zato stroka to vojno označuje za prvo kibernetsko v zgodovini vojskovanja. Ukrajinski strokovnjaki za kibernetsko obrambo so v Ljubljani predstavili svoje izkušnje, ki bi jutri lahko prav prišle tudi Sloveniji in drugim v Evropi.