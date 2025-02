Slakonja: Edini namen projekta je bil počastiti vse neverjetne zmagovalce

Slovenski imitator Klemen Slakonja se je opravičil za t. i. »blackface«, ki ga je v svojem najnovejšem delu ‘Eurovision Winners’ uporabil za upodobitev edinega temnopoltega zmagovalca v zgodovini Evrovizije, Dava Bentona. Kmalu po izdaji videospota se je na račun Slakonje namreč usulo precej kritik, češ da je uporaba blackface-a popolnoma neprimerna in nespoštljiva.

V opravičilu je med drugim dejal: »Pri upodabljanju ljudi različnih etničnih pripadnosti sem zelo pazljiv. Poučil sem se o zgodovini blackface-a in ga nikakor ne podpiram. Iskreno mi je žal, če sem koga prizadel. Edini namen tega imitacijskega projekta je bil počastiti vse neverjetne zmagovalce in izraziti svojo ljubezen do tekmovanja za Pesem Evrovizije. Ne želim deliti, temveč povezovati.«

Tudi Benton sam je v zadnjem intervjuju omenil projekt in stopil v bran slovenskemu komiku: »Z moje strani ni nobene zamere. Po mojem strokovnem védenju je Klemen zelo nadarjen izvajalec, pevec in umetnik. Če bi me oponašal s svojo naravno poltjo, to ne bi bilo prav. Ljudje morajo razumeti, da je žaljivo upodabljanje blackface-a nekaj povsem drugega kot le uporaba temnejših ličil.«

Za članek v Krooniki je na Arubi rojen pevec dodal: »Vse zmagovalce je parodiral popolno, vključno z mano.«

Benton je na Evroviziji na Danskem leta 2001 zmagal s pesmijo Everbody v sodelovanju z estonskim rock pevcem Tanelom Padarom in bandom 2XL.