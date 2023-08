Kljub prepovedi se po avtocestah prehitevajo tovornjaki

V nadaljevanju preberite:

Čeprav prepoved prehitevanja za tovorna vozila, težja od 7,5 tone, na avtocestah in hitrih cestah po državi velja že skoraj dve leti, vozniki tovornjakov predpisov pogosto ne upoštevajo. Policija beleži porast ugotovljenih kršitev, medsebojno prehitevanje tovornjakov pa v katastrofalnih prometnih razmerah zadnjih mesecev predstavlja še dodatni vzrok za nepretočnost prometa.

Od 1. novembra 2021 v Sloveniji med 6. in 18. uro velja omejitev prehitevanja težkih tovornih vozil, ki presegajo največjo dovoljeno maso 7,5 tone, na celotnem omrežju slovenskih avtocest in hitrih cest. Kot so ob sprejetju ukrepa zapisali pri Darsu, naj bi ukrep »prispeval k večji varnosti in pretočnosti prometa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Težka tovorna vozila s prehitevanjem namreč ne bodo zavirala prometnega toka na prehitevalnem pasu, saj je ta namenjen samo prehitevanju.«