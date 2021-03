Kljub težavam trgovina z odpadki cveti

Manj uvoznih deklaracij



Največ smo trgovali z Italijo

Rast izvoženih količin po mnenju Ekologov brez meja dokazuje pomanjkanje domačih kapacitet in trgov za recikliranje. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Lani smo v tretje države izvozili za tretjino plastike več kot v 2019.

Po številu izvoznih deklaracij smo največ odpadkov izvozili v Bosno.

Med letoma 2012 in 2018 je Slovenija največ trgovala z Italijo.

Januarja je začela veljati baselska konvencija, po kateri 184 držav krepi nadzor nad čezmejnimi pošiljkami nevarnih odpadkov in njihovem odlaganju. Pod drobnogledom so še posebej plastični odpadki. Prav baselski konvenciji gre pripisati, da je Slovenija lani v tretje države izvozila za tretjino več odpadne plastike kot v 2019.Vseh odpadkov smo lani v primerjavi z letom prej izvozili za skoraj polovico več ali več kot 200.000 ton, uvozili pa smo jih dobrih 83.000 ton ali petnajst odstotkov manj kot leto prej, ko jih je bilo za slabih 98.000 ton.Lani se je po podatkih inšpektorata za okolje in prostor skoraj 2900 izvoznih carinskih deklaracij po večini slovenskih podjetij glasilo na odpadno plastiko. Končne destinacije zanjo so poleg azijskih držav tudi Turčija, Srbija in Bosna, zadnja predvsem za gorivo iz odpadkov, tako imenovani RDF. Številčno je bilo največ deklaracij sprejetih za izvoz v Bosno in Hercegovino – pri tem so všteti tudi odpadki RDF –, po količini pa za Malezijo. Vse bolj »popularna« postaja tudi Turčija, ki je bila končna destinacija v 196 primerih deklaracij ali v kar 70 več kot leto prej.Slabih 90 odstotkov prejetih izvoznih deklaracij se je sicer nanašalo na odpadno plastiko, odpadni papir in karton ter na odpadne kovine in nekovine. V slabih 70 odstotkih primerov sta bili namembni državi Bosna in Hercegovina ter Srbija – obe predvsem za odpadno plastiko, gorivo, pripravljeno iz odpadkov RDF, ter odpadne kovine in nekovine.Uvozne deklaracije so bile sprejete za odpadke, uvožene iz 19 držav, kar je sedem manj kot leto prej. Kot prejemniki odpadkov se pojavljajo slovenska podjetja, namembna država pa so države EU, od Avstrije, Italije, Poljske in Nizozemske do Madžarske, Češke in Nemčije. Pri teh pošiljkah bi morali, ugotavljajo na inšpektoratu, preveriti način izpolnjevanja spremljajoče dokumentacije za čezmejno pošiljanje odpadkov. V primerjavi z letom 2019 se je število uvoznih deklaracij zmanjšalo za skoraj desetino, skupaj z njimi je padel tudi uvoz. Slovenija največ uvozi odpadnih kovin in nekovin, odpadnega papirja in odpadne plastike, medtem ko se je za več kot polovico zmanjšal uvoz odpadnih svinčevih akumulatorjev.Ekologi brez meja, ki so pregledali statistiko trgovine z odpadki za obdobje med letoma 2012 in 2018, ugotavljajo, da je uvoz odpadkov »relativno stabilen«, da pa večina trgovanja z odpadki poteka z drugimi članicami EU in državami Balkana. Tako smo v letu 2018 po njihovih podatkih največ odpadkov – kar dobrih 233.000 ton – uvozili iz Italije, od tega kar 32.000 ton gorljivih odpadkov (RDF) in 46.000 ton plastike ter gum.Italija je bila tudi »najbolj priljubljena« destinacija za izvoz naših odpadkov – kar 40 odstotkov vseh ali dobrih 435.300 ton smo jih transportirali k zahodnim sosedom; v Avstrijo smo jih izvozili slabih 240.000 ton, na Madžarsko pa še 200.000 ton. Količina vseh naših izvoženih odpadkov se je od leta 2012 do leta 2018 povečala za 160 odstotkov, izvoz nevarnih odpadkov pa za osem odstotkov.Kot še ugotavljata, v oči bodejo podatki, da »kljub vsem težavam, ki jih imamo z lastnimi komunalnimi plastičnimi odpadki, še vedno uvažamo mešano plastično embalažo, gorljive plastične frakcije in gume«. Rast izvoženih količin po njunem dokazuje pomanjkanje domačih kapacitet in trgov za recikliranje, pa tudi na pomanjkanje celovitega pristopa k preprečevanju nastajanja odpadkov, ki bi zmanjšal količine odpadkov, namenjenih v izvoz in našim predelovalcem zagotovil več ustreznih lokalnih surovin.Področje odpadkov po Kranjcu in Pungerčarju predstavlja še veliko izzivov. Nova evropska komisija razmišlja o omejitvi trgovanja z odpadki v EU, kar bi zahtevalo menjavo trgov predvsem pri uvozu, pravita: »Podatki kažejo, da nekatere vrste odpadkov tako uvažamo kot izvažamo, in čeprav so nekatere kategorije v klasifikacijskem seznamu široke, je tu očitna priložnost za krajšanje številnih snovnih zank. Kot dokaz: leta 2018 smo pri 27 vrstah odpadkov pri vsaki uvozili in izvozili krepko več kot tisoč ton.«