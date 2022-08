Kmetje pozdravljajo »protibirokratski ukrep vlade«

S predlagano novelo zakona o trošarinah želi vlada omiliti tudi posledice visokih cen energentov za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, pozdravlja ta »protibirokratski ukrep vlade«. »To smo si ves čas želeli,« je dejal.

Po omenjeni noveli naj bi s 1. januarjem 2023 pravico do vračila trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo nadomestila pravica do nakupa davčno označenega goriva z oprostitvijo dela plačila trošarine. To pomeni takojšnjo trošarinsko ugodnost brez zamika v obliki zahtevka za vračilo.

Od 1. januarja do 31. maja 2023 trošarina za nakup goriva za kmetijstvo odpade. Od 1. junija 2023 dalje pa nato spet stopi v veljavo 30-odstotna. In kdo so upravičenci do nakupa goriva za kmetijstvo? To so nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani agrarne skupnosti, ki imajo v uporabi kmetijstva in gozdna zemljišča, uporabniki le-teh ali imetniki vsaj 41 čebeljih panjev.

Upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo bo za tekoče leto nadziral Furs.

Že na črpalki brez birokracije

Roman Žveglič, predsednik KGZS, pozdravlja protibirokratske ukrepe vlade. FOTO: Osebni arhiv

»Doslej so kmetje plačevali gorivo po polni ceni za litre, ki so bili določeni v pravilniku o uporabi – denimo, dvesto litrov na hektar travinja oziroma njiv,« je za Delo še pojasnil Roman Žveglič: »Zahtevek za vračilo trošarine smo vlagali za leto nazaj. Zdaj bomo na osnovi identifikacijske številke že na črpalki oproščeni vse te birokracije: prvo polovico leta 100-, nato 70-odstotno, kot velja tudi trenutno. To pomeni, da ne zalagamo države, da carinska služba nima več nobenega dela, mi pa nakupimo količine goriva, ki jo za naše kmetije določa normativ.«

V času javne obravnave bodo, dodaja Žveglič, še temeljito proučili in izpostavili, da se v zakonodajo vključi tudi t. i. dvoriščno mehanizacijo. V sedanjih normativih je upoštevana le mehanizacija za obdelavo polj, ne pa tudi, denimo, sušilnice za pridelke, mešalno-krmilne prikolice …

Tako kot italijanski ali francoski kmetje bi si tudi slovenski želeli imeti sistem brez trošarin – in to ne le v času kriz, ampak ves čas, dodaja Žveglič, saj da bodo le tako lahko konkurenčni. »O tem se bomo še pogajali,« je napovedal.

Žveglič je sicer že spomladi opozarjal, da bo mogoče s ponovno regulacijo cen pogonskih goriv lažje načrtovati dejavnosti, za zgled je že tedaj postavljal evropske države, kjer so kmetje v celoti oproščeni trošarin za energente, ki se uporabljajo v njihovi proizvodnji. Kritičen je bil tudi do povračil trošarin za eno leto nazaj, saj to po njegovem ni najprimernejša rešitev. Od nove vlade je Žveglič pričakoval predvsem kooperativnost – med drugim v potrditev, da država kmetijstvo in kmete ceni.