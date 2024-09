Ko trgovci obupajo nad starim mestnim jedrom

»Zapiramo s 7. septembrom. Ko se odločamo za tak korak, je to vselej zadnja možnost, na podlagi temeljite analize poslovanja in ugotovitve, da ga ni več mogoče spraviti na zeleno vejo,« je zaprtje nekdanje legendarne trgovine Jestvina na koprskem Prešernovem trgu oziroma na Mudi (kot lokacijo zaradi bližine zgodovinskih mestnih vrat Muda imenujejo domačini) pospremil predstavnik Mercatorja za odnose z javnostmi Iztok Verdnik.

Sogovornik nadaljuje s pojasnilom, da je v Sloveniji, glede na evropske razmere, nadpovprečno število trgovin na prebivalca, kar pomeni, da je trg močno konkurenčen. Hkrati pa se, tako kot v drugih panogah, srečujejo z velikim pomanjkanjem kadra. O tem, koliko trgovin so zaprli v zadnjem obdobju – ali jih načrtujejo –, ne želi govoriti, češ da je to poslovno občutljiv podatek. »Vsaka trgovina je specifična, načeloma pa v mestnih središčih, kot so, denimo, Ljubljana, Maribor ali Celje, poslujejo brez težav,« omeni. Poudari še, da bodo zaposleni prerazporejeni v druge njihove trgovine in zaradi tega ne bo nihče ostal brez službe.

V Delu smo pred meseci poročali, da naj bi letos ugasnilo 13 manjših Mercatorjevih poslovalnic, predvsem tehničnih in živilskih trgovin v mestnih središčih po Sloveniji (pisali smo že o zaprtjih v Tolminu, Novi Gorici, Krškem in ljubljanskih Novih Jaršah). Po nekaterih informacijah naj bi bilo to povezano tudi z načrtovanim prevzemom Engrotuša. Mercator ima v naši državi okoli 480 svojih trgovin, Tuš pa dobrih sto, poleg tega imata skupaj še okoli 300 franšiznih poslovalnic.

Udarec za utrip mesta

»Jestvine na Mudi se spominjam z začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Poleg marketa je bila tudi restavracija s teraso, kjer so prirejali plese. Pozneje je bilo tudi krajše obdobje, ko je bila trgovina zaprta,« pravi Ingrid Celestina, lastnica koprske knjigarne Libris. »Vsako tako zaprtje je žalostno, udarec za utrip mesta, saj se drugi lokali odpirajo in ugašajo, živilske trgovine pa so neka stalnica, ki pomembno dopolnjuje trgovsko ponudbo,« meni. Po njenih besedah se bo sicer gotovo kmalu našel nov najemnik, saj je lokacija privlačna.

»Najprej menim, da mora vsak sam prilagoditi ponudbo povpraševanju, potem pa je seveda na vrsti občina, ki lahko s svojimi vzvodi podpre delovanje lokalov v mestnem jedru. Dejstvo je, da nas je prizadelo odprtje trgovskih centrov v neposredni bližini mestnega jedra, a zdaj je za tarnanje nad tem prepozno. Gledati moramo naprej,« pove David Tomovski, predstavnik družinske zlatarne in Zavoda Koper Otok, v katerega so se pred dobrim desetletjem povezali trgovci, gostinci in drugi ponudniki v koprskem središču.

David Tomovski meni, da bi lahko občina – ki je tudi lastnica številnih lokalov v mestnem jedru – pripravila strategijo razvoja ponudbe, jim prišla naproti z davčnimi spodbudami, naložbami v poenoteno in sodobno urejeno urbano opremo, predvsem pa bi poskrbela za ustreznejše rešitve glede parkiranja. Foto Nataša Čepar

»Z veseljem sodelujemo z različnimi društvi – s slavističnim društvom predstavljamo poezijo v izložbah, ob dnevu downovega sindroma izobešamo modre balone, v čast sv. Nazarija, nekdanjega škofa in zavetnika Kopra – njegov prihod šteje za ustanovitev mesta pred natanko 1500 leti –, smo letos okrasili lokale s šopki sivke,« našteje. Po njegovih besedah ima nakupovanje v mestu tudi prednosti, ki jih velja poudariti. »Obravnava strank je veliko bolj osebna, uživati je mogoče v mestni arhitekturi in znamenitostih ter kulturnih dogodkih.«

Pri tem pa opozori, da bi lahko občina – ki je tudi lastnica številnih lokalov v mestnem središču – pripravila skupno strategijo razvoja ponudbe, jim prišla naproti z davčnimi spodbudami, naložbami v poenoteno in sodobno urejeno urbano opremo, predvsem pa bi poskrbela za ustreznejše rešitve glede parkiranja – cene zanj so namreč v zadnjih letih postale več kot zasoljene in na prihod kupcev v mestno središče nikakor ne delujejo spodbudno.