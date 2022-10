Koalicija izbrala, koga bo podprla

Po posvetih s kandidati za izpraznjene funkcije viceguvernerja, ustavnega sodnika in sodnika na Sodišču EU bodo vodje koalicijskih poslanskih skupin danes predsedniku republike Borutu Pahorju že ponudile odgovor, komu bodo koalicijski poslanci na tajnem glasovanju zagotovili potrebnih 46 poslanskih glasov.

Za viceguvernerja naj bi podprli Primoža Dolenca, ki je viceguvernersko funkcijo opravljal do 5. aprila in se za to funkcijo poteguje že tretjič. Pahor ga prvič sploh ni predlagal v imenovanje državnemu zboru – predlagal je Marjana Divjaka, ki pa ni dobil podpore poslancev –, drugič pa se je nova koalicija zedinila o podpori Milanu M. Cviklu.

Imenovanju Dolenca naj bi bil še posebno naklonjen guverner Boštjan Vasle zaradi njegovega poznavanja delovanja Banke Slovenije. In tudi to je menda pretehtalo, da je pridobil podporo največje koalicijske stranke, v kateri so se – kot smo pisali – najprej ogrevali za podporo direktorici Analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arjani Brezigar Masten.

Med tremi kandidati – Neža Kogovšek Šalamon, Andraž Teršek in Andraž Zidar –, ki bi lahko nadomestili ustavnega sodnika Marijana Pavčnika, je koalicija že izbrala nekdanjo direktorico Mirovnega inštituta, ki je zdaj zaposlena v uradu zagovornika načela enakosti. Že drugi mandat je tudi članica evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI), ki je telo Sveta Evrope.

V prid njenemu izboru je tudi dejstvo, da je v sedanji sestavi kar sedem ustavnih sodnikov in le dve ustavni sodnici.

Na ponovljenem razpisu za sodnika na sodišču EU pa naj bi se koalicija zavzemala za profesorja mednarodnega prava na Univerzi Maastricht Jureta Vidmarja ali dosedanjega sodnika Marka Ilešiča, ki je na tem položaju že od vstopa Slovenije v EU leta 2004, ob nasprotovanju koalicije Janeza Janše na prejšnjem glasovanju namreč ni dobil zadostne podpore v parlamentu. Ilešič se je na razpis prijavil znova in poleg nekdanjega sodnika splošnega sodišča EU Mira Preka spet dobil tudi podporo članov sodnega sveta. Ti so kot primernega kandidata ocenili tudi Vidmarja.

Kot večina preteklih vlad – izjema je bila Janševa – je sedanja do zdaj sprejela le mnenje, da vsi zgoraj našteti izpolnjujejo formalne pogoje za opravljanje funkcije.

Državni zbor bi o kandidatih za omenjene funkcije na tajnem glasovanju lahko odločal že na naslednji redni seji, ki se bo začela 24. oktobra. Gibanje Svoboda, SD in Levica, ki imajo 53 poslanskih glasov, jim absolutno večino lahko zagotovijo same.