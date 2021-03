Koalicija ubranila še drugega ministra

V domovih za starejše je bilo 12.155 okuženih oskrbovancev, 2058 jih je boj z virusom izgubilo.

Jerca Korče



Prst obrnjen v drugo smer

Med očitki nepripravljenost na drugi val epidemije.

Širjenje okužb na delovnem mestu pripisujejo nadomestilu in karantenskim odločbam.

Cigler Kralj: Krive tudi prioritete prejšnjih vlad.

Rezultat interpelacije kaže na močno podporo nadaljnjemu izvajanju vizije in prioritet, je prepričan minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po skoraj 17 urah razprave je za njegovo razrešitev glasovalo 38 poslancev LMŠ, Levice, SD in SAB, z glasom proti pa ga je podprlo 44 predstavnikov SDS, NSi, SMC, narodnih manjšin in Desusa.Odgovornost za stanje v domovih za starejše, širjenje okužb v delovnih okoljih zaradi neprilagoditve delovnopravne zakonodaje, pomanjkanje socialnega dialoga in klientelistično ravnanje pri javnem razpisu so bili očitki opozicije v interpelaciji, ki jo je v zgodnjih jutranjih urah »preživel« minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Maratonsko sejo v državnem zboru, osredotočeno predvsem na institucionalno varstvo in skrb za starostnike, so zaznamovala medsebojna obtoževanja o krivdi za nastale razmere.»V domovih za starejše je bilo 12.155 okuženih oskrbovancev, 2058 jih je boj z virusom izgubilo. Za vsako od številk stojijo človek, življenjska zgodba, svojci, bolečina. Koliko smrti bi lahko preprečili, če bi bile reakcije odgovornih drugačne, pravočasne, skrbne, srčne in pravilne,« je strnila poslanka LMŠin poudarila, da ministru ne očita krivde za smrti, a da je velik delež smrti oskrbovancev posledica opustitve ravnanja, neukrepanja, ignorance.Tudi drugi poslanci opozicije so bili najbolj kritični zaradi slabe pripravljenosti na drugi val epidemije, kar je privedlo do tega, da je bilo kar 58 odstotkov umrlih s covidom-19 in zaradi njega oskrbovancev domov. Ministru so med drugim očitali, da se je okužba najbolj širila v delovnih okoljih, ker se niso izdajale karantenske odločbe, ker nadomestila niso bila 100-odstotna in ker predpisi ne spodbujajo dela na domu. Neustrezen dialog s socialnimi partnerji so utemeljevali z zapleti, ki so spremljali sprejemanje protikoronskih paketov, in z neodzivnostjo ob predlogih določb, ki posegajo v pravice zaposlenih, ter pri tem spomnili, da ustavno sodišče obravnava predlog iz PKP7 o prenehanju delovnega razmerja ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev.Precej pozornosti so namenili tudi razpisu ministrstva, pri katerem je bil med 17 prejemniki sredstev tudi Zavod Iskreni, katerega soustanovitelj je bil tudi minister.»Ta interpelacija ne bo namenjena zgolj ugotavljanju odgovornosti o mojem delu. Razmere v domovih starejših med epidemijo so namreč pokazale, kako sistemsko podhranjeno in popolnoma prezrto je bilo področje oskrbe starejših, še posebej institucionalnega varstva v preteklem desetletju. Domovi starejših so to krizo pričakali na kolenih. Popolnoma nepripravljeni, kadrovsko in finančno izčrpani ter prostorsko zanemarjeni,« se je branil Janez Cigler Kralj.Po njegovih besedah je bila razprava ogledalo preteklim politikam, odnosu do starejših in prioritetam prejšnjih vlad. »Slovenska družba je padla na izpitu človečnosti in skrbi za najranljivejše. Zavedam se velike odgovornosti in moralne dolžnosti, da področje celovite oskrbe starejših uredimo in ga vzpostavimo kot eno izmed prioritet te države.« Zagotovil je, da so sam kot minister, njegova ekipa, osebje v zavodih, civilna zaščita in kolegi z ministrstva za zdravje storili vse, kar je bilo v njihovi moči. »Trdim, da smo vsi skupaj v dani situaciji dosegli največ, kar je bilo možno, in da je naša vest mirna.«Predstavniki SDS, NSi in SMC so mu stopili v bran, številni tudi z uperjanjem prsta v stranko SD, ki je več kot desetletje vodila ta resor in jo vidijo kot najbolj odgovorno za razmere na omenjenih področjih. Večkrat je bilo slišati, da je bilo v enem letu te vlade narejenega bistveno več za dolgotrajno oskrbo in tudi za investicije v domove in za zagotovitev novih namestitev za starostnike kot v vsem prejšnjem desetletju. Naštevali so, koliko proračunskih sredstev je in bo še šlo v prihodnjih letih za socialnovarstvene zavode, koliko je novih zaposlitev, govor pa je bil tudi o drugih ukrepih ministrstva v epidemiji, od subvencioniranja čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa do enkratnih kriznih dodatkov za številne skupine prebivalstva.Prihodnji teden bo na vrsti naslednja interpelacija – o delu ministra za kulturo