Koalicija v DZ vložila predlog sklepa o nedopustnosti referenduma

Razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo po oceni koalicijskih strank ni dopusten. V DZ so zato danes v obravnavo vložile predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma.

Novela zakona, ki ga je DZ sprejel na seji 18. junija, sledi odločitvi ustavnega sodišča s konca preteklega leta, da je bila ureditev, po kateri so lahko do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo dostopali samo poročeni moški in ženske, diskriminatorna in v neskladju s 14. členom Ustave RS, so v Svobodi zapisali v sporočilu za javnost.

Pričakujejo gotovo podporo

»Stranke koalicije smo nemudoma pristopile k pripravi zakonskih sprememb in s sprejetjem novele zakona pretekli teden se diskriminatorna in neustavna ureditev končno odpravlja. S tem smo naredili velik in pomemben korak k bolj enakopravni, strpni in vključujoči družbi, ki ne postavlja ljudi v neenakopraven položaj zgolj zaradi določenih osebnih okoliščin,« so pojasnili.

Koalicija Za otroke gre je namreč v torek v DZ že vložila podpise za začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona. »Poudariti velja, da gre za sramotno početje taistih skrajno konzervativnih sil, zaradi katerih je bila oploditev z biomedicinsko pomočjo že zadnjih 20 let krivično omejena le na zakonski par moškega in ženske,« so poudarili v koalicijskih strankah.

Predlog sklepa po njihovih navedbah sledi določilu iz četrte alineje drugega odstavka 90. člena ustave, po kateremu razpis naknadnega zakonodajnega referenduma na zakon, ki odpravlja protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ni dopusten. Predlog sklepa bodo po obravnavi na seji državnega zbora zato zagotovo podprli, so napovedali.