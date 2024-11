Omejitev pravice do umetne oploditve za samske ženske je neustavna

Ustavno sodišče je po štirih letih presodilo, da je ureditev, po kateri samske ženske in ženske v istospolnih partnerskih zvezah niso upravičene do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP), ni v skladu z ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta, do tedaj pa se sporne določbe še naprej uporabljajo.

Zahtevo za oceno ustavnosti zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo je oktobra 2020 vložila skupina 38 poslank in poslancev, dobro leto kasneje pa še zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Poslanci so v svoji zahtevi poudarili, da 55. člen ustave vsakomur priznava pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki ima elemente »pozitivne svoboščine«, torej ravnanja na način, ki ga oseba sama izbere.

Ustavno sodišče ob tem ugotavlja, da uživa zakonodajalec pri urejanju področja OBMP določeno polje proste presoje, ustava pa ne vsebuje pozitivne obveznosti zakonodajalca, da vsakomur omogoči vse medicinsko izvedljive postopke OBMP, torej ne zagotavlja »pravice do otroka«. Vendar pa mora pri zakonskem urejanju spoštovati načelo enakosti in prepoved diskriminacije, varstvo človekovega dostojanstva ter največje koristi otroka.

Obe zahtevi je razumeti, je zapisalo ustavno sodišče, da odpirata vprašanje protiustavne diskriminacije pri dostopu do OBMP treh skupin: samskih žensk brez partnerja ali partnerke, žensk v istospolno zakonski ali zunajzakonski skupnosti in žensk v tako imenovanih neformalnih zvezah. Ne problematizirata pa nedostopnosti OBMP samskemu moškemu ali istospolnemu moškemu paru.

Obstoječa ureditev ureja zdravstvene ukrepe, s katerima se ženski in moškemu pomaga pri spočetju otroka, zakonodajalec pa je izhajal iz koncepta medicinske neplodnosti, ki pa jo je mogoče ugotavljati le pri raznospolnem paru, posledično pa omogoča dostop do določenih postopkov OBMP le heteroseksualnim parom, ki živijo v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti. Jedro obeh zahtev so očitki o protiustavni diskriminaciji na podlagi osebnih okoliščin - zakonskega stanu in spolne usmerjenosti.

Ustavno sodišče je presojo opravilo ločeno. V več preteklih odločbah je ugotovilo, da sta po značilnostih partnerskega razmerja raznospolni in istospolni partnerji v bistveno enakem pravno upoštevanem dejanskem položaju. Lezbični partnerki brez uporabe darovanih semenskih celic ne moreta spočeti otroka, zato medicinske neplodnosti praviloma niti ni mogoče ugotoviti. Obstajajo primeri, ko je bila neplodnost ali genetska indikacija pri ženski, ki živi v lezbični zvezi, medicinsko ugotovljeni. Tako so v bistveno enakem položaju kot ženske, ki živijo v raznospolnih parih, v katerih je medicinska neplodnost pri enem, drugem ali obeh partnerjih.

»Poprava krivic«

Prvi so se na odločbo odzvali v stranki Levica rekoč, da se bo »popravila ena največjih krivic, ki sta jo desničarska politika in rimskokatoliška cerkev v Sloveniji storili ženskam, ki želijo biti matere. Zavajajoč in nelegitimen referendum iz leta 2001 bo ostal le še črna pika za demokracijo v zgodovinskih knjigah.«

Leta 2001 je takratna vlada – premier je bil Janez Drnovšek – sprejela zakon, po katerem bi bile do oploditve z biomedicinsko pomočjo upravičene tudi ženske, ki niso v partnerski zvezi. Odločitvi je nasprotoval med drugim zdravniški lobi, in sicer z argumentom, »da v ginekologiji vedno zdravijo par, in ne posameznika in da stroka ne bo uporabila vsega, kar medicina odkrije«.

Pri Levici so v sporočilu za javnost zapisali, da »sta se s tem pokroviteljstvom slovenska desnica in Rimskokatoliška cerkev spustili v kulturni boj za ustoličenje patriarhalne družine kot edine oblike družine, ki jo zdravstveni sistem lahko podpira. Rezultat je bila zmaga desnice na referendumu z eno najnižjih volilnih udeležb, posledice te čuti marsikatera ženska v Sloveniji že 23 let.«

Oktobra leta 2020 so v Levici s prvopodpisanim Matejem T. Vatovcem s podporo preostalih progresivnih sil državnega zbora vložili zahtevo za presojo ustavnosti. »Danes končno vidimo rezultat svoje zahteve. Progresivni značaj slovenske ustave, ki brani družbene pridobitve pod napadom desnice – pravica do splava, ločitev države od verskih skupnosti, pravica do sindikalnega organiziranja – je tokrat prišel do izraza in zavaroval pravice žensk, ne glede na to, koga ljubijo in na kakšen način,« so sporočili pri stranki.

Matej Tašner Vatovec, poslanec Levice FOTO: Leon Vidic/Delo

Poslanec Matej T. Vatovec je ob sodbi ustavnega sodišča povedal: »Vsaka ženska ima pravico do zdravljenja neplodnosti in oploditve z biomedicinsko pomočjo ne glede na socialni oziroma družbeni status. 23 let čakanja, da se odpravita neustavnost in diskriminacija, je bilo preveč. Marsikatera ženska je v tem času že šla skozi svojo rodno dobo in posledice so v takih primerih nepopravljive. Ni treba čakati še eno leto, da se odpravijo neustavne odločbe. Zato bomo koalicijskim partnerjem predlagali, da se v najkrajšem možnem času sprejme zakonodaja, ki bo samskim ženskam končno omogočila dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.«

Državni zbor mora zdaj v roku enega leta sprejeti popravek zakona. Ker se do takrat, skladno z odločbo ustavnega sodišča, neustavne določbe še vedno uporabljajo, bodo v Levici koalicijskim partnerjem predlagali, da novelo zakona sprejmejo v najkrajšem možnem času.