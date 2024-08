V Kopru prijeli kokainskega kralja iz Kalabrije

V nadaljevanju preberite:

Hitra in usklajena akcija italijanskih in slovenskih oblasti ob podpori Eurojusta je privedla do aretacije nevarnega kriminalca, ki se je skrival v Kopru v Sloveniji. Vodja italijanske organizirane kriminalne združbe je bil na begu pred 21-letno zaporno kaznijo. Bil je obsojen zaradi več kaznivih dejanj, vključno s trgovino z mamili, izsiljevanjem in ugrabitvijo, so danes sporočili iz evropske agencije Eurojust.