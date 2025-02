Jenull kolesarje spet pozval na ulice: za zdravo telo in zdravo državo

Predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull je po treh letih, odkar so kolesarji teden za tednom ob petkih protestirali proti delovanju takratne vlade Janeza Janše, na facebooku znova napovedal protestni shod. »V skoraj treh letih od volitev je koalicija v celoti izpolnila samo 12 od 122 predvolilnih zavez, ki jih je dala civilni iniciativi Glas ljudstva ter volivkam in volivcem, kar 15 pa jih je prekršila,« je opozoril.

Kot je dodal Jenull, je najmanj uresničenih zavez ravno na področjih, kjer bi obljubljeni ukrepi »prizadeli« kapitalske elite in hkrati dejansko reševali potrebe in stiske navadnih ljudi. »Namesto da bi se osredotočali na skupno in odločno delovanje, koalicijske stranke začenjajo predvolilna taktiziranja in piarovske manevre, ki pa jim ne bodo povrnili zaupanja volivcev. To lahko storijo edino uresničene obljube!« je zapisal.

Nov shod je tako napovedan za petek ob 17. uri. Sodelujoči se bodo kolesi in peš zbrali pred poslopjem vlade na Gregorčičevi 25 in poslali jasno sporočilo, je napovedal Jenull: Vladna koalicija, čas se izteka! Shod bo potekal pod geslom: Vsi na kolo za zdravo telo in državo.

Ključna področja, na katerih zahtevajo najbolj odločno uresničevanje zavez, so zaščita javnega zdravstva, reševanje stanovanjske krize, dosledna mirovna politika, odločni podnebni ukrepi in socialno pravični davki.

Protesti proti vladi Janeza Janše so se začeli v času pandemije zaradi nerazumnih ukrepov in po mnenju iniciative avtoritarnega delovanja vladnih predstavnikov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vsem, ki menijo, da bi morali biti do vlade popustljivejši, ker da ni tako slaba, kot je bila Janševa, pa je predstavnik Glasu ljudstva še sporočil: »V ZDA in mnogih državah po svetu lahko ta hip spremljamo, kako so vlade, ki so jih skrbeli predvsem interesi elit, s svojo medlostjo in kompromisarstvom tlakovale pot na oblast točno najbolj ekstremnim desničarskim avtoritarcem.«

Več kot sto protestov

Protesti proti vladi Janeza Janše so se začeli v času pandemije zaradi nerazumnih ukrepov in po mnenju iniciative avtoritarnega delovanja vladnih predstavnikov. Protestniki na kolesarjih in tudi peš so se zbirali na ulicah Ljubljane in pozneje tudi drugih mest vsak petek popoldne do izvolitve nove vlade, vlade Roberta Goloba.

Med aprilom 2020 in aprilom 2022 je vsakotedenske protestne shode ob petkih organizirala skupina gibanj, imenovana Protestna ljudska skupščina. Ker je bilo javno zbiranje zaradi širjenja koronavirusa prepovedano, dovoljena pa je bila rekreacija na prostem, so prvi protestniki kolesarili, kolesarjenje pa je postalo simbol protestov. Vsega skupaj so nanizali kar 105 protestov.

Že ob izvolitvi tokratne vlade je iniciativa Glas ljudstva zagotovila, da bodo pozorno spremljali tudi delovanje nove vladne koalicije. Med preteklimi protesti so policisti tudi kaznovali številne protestnike, proti njim so na shodu 5. oktobra 2021 uporabili tudi vodni top in solzivec. Štirje policisti s Policijske uprave Ljubljana so bili zaradi tega obsojeni na večmesečne pogojne zaporne kazni.

Petkovi protestniki so med letoma 2020 in 2022 izvedli 105 protestov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na Generalni policijski upravi so za STA včeraj zvečer potrdili, da so s sodbo seznanjeni, ker pa ta še ni pravnomočna, zadeve v tem trenutku še ne morejo komentirati.

Na kakšne kazni in zaradi katerih kaznivih dejanj so bili obsojeni, ni znano, po informacijah TVS pa naj bi bili obsojeni na večmesečne pogojne zaporne kazni. Kot so pojasnili v Sindikatu policistov Slovenije, so se omenjeni že obrnili na sindikat, ki jim bo nudil pravno pomoč. TVS je še poročala, da naj policisti ne bi bili deležni dodatnih ukrepov na delovnih mestih.

Posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva v zvezi s protesti vodi še en postopek. Tudi ta se nanaša na protest 5. oktobra 2021 in tudi v tem primeru tožilci sodišču predlagajo izrek kazni po skrajšanem postopku.