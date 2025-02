Slovenija sprejema Trumpov načrt kot nor in skrajno nevaren

Po napovedi Donalda Trumpa o aneksaciji Gaze in izselitvi Palestincev se je regija zbudila v velik šok, je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se mudi na bližnjevzhodni turneji, katere namen je podpora rešitvi z dvema državama ter zagotavljanju dodatne humanitarne in razvojne pomoči Palestincem. Slovenija, ki je lani priznala Palestino, nedvoumno podpira pravico palestinskega naroda, da ostane na svoji zemlji in samostojno odloča o svoji prihodnosti v skladu z načelom samoodločbe narodov.

»Da bodo te izjave odsevale tako resno ignoranco do zgodovine palestinskega ljudstva in regionalnih geopolitičnih dejstev, si ni bilo mogoče zamisliti. Vsi Palestinci so zavrnili Trumpove predloge, češ da gre za popolno kršitev mednarodnega prava, nekateri celo pravijo, da to diši po nameri o etničnem čiščenju, kar je vojni zločin,« je iz Libanona za Radio Slovenija sporočila Tanja Fajon. Spomnila je, da so že ob prvih Trumpovih izjavah o razseljevanju Palestincev voditelji arabskih držav te v skupni izjavi označili za nedopustne: »Tudi mi se strinjamo, da je to nesprejemljiva poteza, ki je v nasprotju z vsemi mednarodnimi pravili, kar lahko vodi v velik nov nemir, nasilje, tudi zelo odkrito napoved o nezakoniti aneksaciji Zahodnega brega.«

Gradnja »lepe« in »za bivanje prijetne Casino Gaze« ne sme postati rešitev, ki jo bo podprla mednarodna skupnost. Matej T. Vatovec

Na začetku tedna se je slovenska zunanja ministrica v Jordaniji srečala s kraljem Abdulahom II., ki je jasno povedal, da če se bo zgodilo »kakršnokoli nasilno razseljevanje Palestincev v Jordanijo, to za Jordanijo pomeni vojno«. Jordanskemu zunanjemu ministru Ajmanu Safadiju je prenesla slovensko stališče do nedopustnosti prisilnega razseljevanja Palestincev in nezakonite priključitve Zahodnega brega. Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta OZN bo vztrajala pri rešitvi z dvema državama in poskusu trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

Slovenija z milijonom evrov letos podpira delovanje Agencije OZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Agencija je hrbtenica humanitarne, zdravstvene in šolske infrastrukture za Palestince, Izrael pa hoče organizacijo prepovedati in ukiniti njene operacije, ki so ključne za obstoj Palestine. V kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba Trumpovih izjav niso komentirali, odziv so prepustili ministrstvu za zunanje zadeve, to pa je sporočilo, da so enostranski načrti za »prenovo« tega območja nesprejemljivi in da predstavljajo očitno kršitev mednarodnega prava. »Obnova Gaze bo zelo zahteven proces, ki bo zahteval usklajeno mednarodno prizadevanje. Slovenija je pripravljena prispevati k pravični in trajnostni obnovi, skupaj z EU, ZDA in regionalnimi partnerji,« so še dodali. Oglasila se je predsednica republike Nataša Pirc Musar. V odzivu je, kot ponavadi, usklajena z zunanjim ministrstvom.

Predsednica republike je osupla Zgodovina beleži številne primere prisilnih masovnih migracij in deportacij ljudi z njihovih domov. Osupla sem, zavedajoč se, da prisilne deportacije spadajo med zločine proti človeštvu, da se danes takšne prakse ne samo dopuščajo, ampak celo predlagajo kot rešitev mednarodnih problemov, se je na Trumpov načrt odzvala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Prisilna selitev oziroma deportacija Palestincev iz Gaze bi po njeno pomenila grobo teptanje temeljne civilizacijske pridobitve sodobne mednarodne skupnosti: pravice držav in narodov, da sami odločajo o svoji usodi. To pravico so, tudi s podporo mednarodne skupnosti, uspešno uveljavili Judje z oblikovanjem Izraela. Enako možnost je treba dati Palestincem, da bodo lahko varno in dostojno živeli na svoji zemlji. Zato poziva k odločnemu nastopu proti politiki in politikam razvrednotenja te pridobitve. Rešitve palestinskega 'problema' kot ga podpira aktualna izraelska vlada, lahko jutri postanejo rešitve 'problema' katerega koli naroda na svetu. Tega civilizirana mednarodna skupnost ne sme dovoliti. Zato kot predsednica države, katere narod je sam v svoji zgodovini utrpel razkosanje in množične deportacije, zavrača vse predloge, ki so v hudem neskladju z mednarodnim pravom oziroma se lahko celo uvrstijo med zločine proti človeštvu. Slovenija se je glede Palestine jasno opredelila: Palestinci si zaslužijo svoj obstoj kot narod, z lastno državo. Ta naj, enakopravno z Izraelom in vsemi ostalimi državami, suvereno začrta svojo prihodnost.

Slovenska desnica se je zavila v molk

Trumpove izjave so za nesprejemljive označili v SD, ostro so Trumpov poziv k izselitvi Palestincev in prevzemu nadzora nad Gazo obsodili v Levici. »Brezbrižnost Trumpa in njegova ignoranca mednarodnega prava povzročata destabilizacijo celotne regije Bližnjega vzhoda,« so sporočili iz SD.

Prisilno razseljevanje Palestincev je za Slovenijo nedopustno. Kot nestalna članica Varnostnega sveta OZN vztraja pri rešitvi dveh držav. Slovenija je pripravljena prispevati k pravični in trajnostni obnovi Gaze.

»Izgon Palestincev ni nič drugega kot grožnja z etničnim čiščenjem, kar je ena najhujših kršitev človekovih pravic in zločin proti človeštvu, ki bo povod za nov krog nasilja. Kar je popolnoma noro in skrajno nevarno, saj bi takšna politika še poglobila že tako katastrofalno humanitarno krizo v Gazi in dodatno destabilizirala regijo,« je stališče najmanjše koalicijske stranke. Trumpova rešitev, preganjanje ljudi z njihovih domov ter gradnja »lepe« in »za bivanje prijetne Casino Gaze«, po njihovem mnenju ne sme postati rešitev, ki jo bo podprla mednarodna skupnost.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je slovensko desnico pozval, naj se od Trumpovih nastopov jasno distancira, saj ima apetite tudi po evropskih ozemljih, zato je enotno delovanje Evrope bolj ključno kot kdaj prej. Slovenska desnica, politično naklonjena »slovenskemu zetu«, se je včeraj zavila v molk.